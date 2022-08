È MORTO MIKHAIL GORBACIOV. L’ULTIMO PRESIDENTE DELL’UNIONE SOVIETICA AVEVA 91 ANNI E AI PRIMI DI LUGLIO ERA STATO RICOVERATO IN OSPEDALE, IN DIALISI – ALLA FINE DEGLI ANNI 80 FU L’ARTEFICE DELLA CADUTA DELL’URSS E PER QUESTO FU AMATO E IDOLATRATO IN OCCIDENTE (MENO IN PATRIA), TANTO DA OTTENERE IL PREMIO NOBEL PER LA PACE – LA GLASNOST E LA PERESTROJKA, GLI INCONTRI CON REAGAN, L’ATTEGGIAMENTO AMBIVALENTE CON PUTIN E IL PIÙ GRANDE RIMPIANTO: “MI RAMMARICO CHE UN GRANDE PAESE SIA SCOMPARSO. LA MIA INTENZIONE È SEMPRE STATA QUELLA DI RIFORMARLO, NON DISTRUGGERLO. LA GENTE ANCORA NON MI CAPISCE? CAPIRANNO, CAPIRANNO, SERVE PAZIENZA” - VIDEO: QUANDO FU OSPITE DI FAZIO A SANREMO CON L'AMATA MOGLIE RAISSA