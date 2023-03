7 mar 2023 16:50

COSA SUCCEDEREBBE SE ALLA CASA BIANCA, NEL 2024, FINISSE UN REPUBBLICANO? - GIORGIA MELONI, CHE HA SEMPRE SOSTENUTO LA LINEA ATLANTISTA PRO-UCRAINA, SI RITROVEREBBE UN PRESIDENTE (VALE PER TRUMP MA ANCHE PER RON DESANTIS) NON COSI’ FELICE DI CONTINUARE A INVIARE ARMI A KIEV - IL PARADOSSO E’ CHE “IO SONO GIORGIA”, CON LA SUA VICINANZA A ZELENSKY, È PIÙ IN SINTONIA CON I DEMOCRATICI CHE CON I REPUBBLICANI, A CUI HA SEMPRE DATO IL SUO SOSTEGNO POLITICO…