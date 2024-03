COSA È SUCCESSO A BALTIMORA? LA NAVE CONTAINER “DALI”, BATTENTE BANDIERA DI SINGAPORE, AFFITTATO AL COLOSSO DANESE “MAERSK”, ERA DIRETTO IN SRI LANKA: A CAUSA DI UNA BRECCIA NELLO SCAFO, L’IMBARCAZIONE SAREBBE SBANDATA DA UN LATO, POI HA PERSO ENERGIA PRIMA DI IMPATTARE CONTRO UN PILONE DEL PONTE – NEI VIDEO SI VEDE IL MERCANTILE EMETTERE UNA COLONNA DI FUMO SCURO PRIMA DELLO SCONTRO – ANCORA IMPOSSIBILE DETERMINARE IL NUMERO DELLE VITTIME, MA CI SAREBBERO “PERDITE DI MASSA” MA SI RISCHIA UNA STRAGE: OLTRE ALLE AUTO IN TRANSITO, SUL PONTE C’ERANO 20 OPERAI…

BALTIMORA, CROLLA IL PONTE FRANCIS SCOTT KEY. LA COLLISIONE CON UNA NAVE MERCANTILE CHE AFFONDA DOPO UN INCENDIO. CI SONO DISPERSI

A Baltimora, nel Maryland, il Francis Scott Key Bridge, lungo 2,57 chilometri, è crollato dopo la collisione con una nave mercantile battente la bandiera di Singapore. L’equipaggio è in salvo ma sono in corso le ricerche dei dispersi. Sarebbero sette, secondo le stime dei vigili del fuoco locali, le auto cadute nelle acque del fiume Patapsco. Due persone sono state tratte in salvo, riferisce la Cnn. Una di loro versa in gravi condizioni.

Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza. «Abbiamo messo in piedi un team composto di varie agenzie per far arrivare rapidamente risorse federali fornite dall’amministrazione Biden, mentre continuiamo a restare in contatto con chi provvede ai soccorsi e a valutare e rispondere a questa tragedia», ha detto Moore.

[…] «Non c’è alcuna indicazione» che il crollo sia stato il frutto di un atto terroristico o che sia stato provocato di proposito: ha precisato in una conferenza stampa il capo della polizia della città, Richard Worley.

[…] Johnny Olszewski, dirigente della contea di Baltimora, ha detto che è in contatto con il capo dei vigili del fuoco e il direttore delle operazioni di emergenza. La nave container ha una breccia nello scafo che l’ha fatta sbandare da un lato. La nave Dali che ha provocato il crollo del Francis Scott Key Bridge pare avesse perso energia prima dell’impatto su uno dei piloni del ponte.

In un video ripreso da telecamere di sicurezza si vede anche il mercantile emettere una colonna di fumo scuro prima dello scontro. Sono diverse le perdite di corrente registrate, la prima sembra essere avvenuta alle 01:24:32 ora locale per circa 60 secondi. Un minuto dopo la nave emette fumo nero. Le luci si spengono di nuovo per una seconda volta due minuti prima dell’impatto. Ed è così che la nave cargo urta il Francis Scott Key Bridge alle 01:28:44, mezz’ora circa dopo aver lasciato il porto di Baltimora. L’opera collassa sul fiume quattro secondi dopo.

[…] Il ponte di Baltimora è stato aperto nel 1977 e viene chiamato Key Bridge. Si tratta di un’enorme struttura in acciaio. La nave che l’ha urtato è il portacontainer Dali, larga 300 metri e con bandiera di Singapore. Era diretta a Colombo nello Sri Lanka.

Il ponte, Francis Scott Key Bridge, porta il nome dell’autore dell’inno nazionale americano. A quattro corsie, è lungo tre chilometri e la struttura, strategica per il porto di Baltimora e culmine della Baltimore Beltway (la Interstate 695, I-695), è crollata nel fiume Patapsco. Bno News ha pubblicato un altro video che mostra interamente il crollo del ponte.

[…] Il portavoce dei vigili del fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright ha detto che non è possibile per ora confermare il numero delle vittime. Ma ha anche descritto il crollo del ponte Francis Scott-Key definendolo della categoria «evento di perdite di massa». L’acqua nel porto di Baltimora ha attualmente una temperatura di 9 gradi centigradi secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration. Il rischio per chi è caduto in acqua ed è sopravvissuto è l’ipotermia. Secondo alcune fonti al momento del crollo sul ponte c’erano una ventina di operai.

PONTE BALTIMORA, DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA

(ANSA) - Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora. "Abbiamo messo in piedi un team composto di varie agenzie per far arrivare rapidamente risorse federali fornite dall'amministrazione Biden, mentre continuiamo a restare in contatto con chi provvede ai soccorsi e a valutare e rispondere a questa tragedia", ha detto Moore.

SINDACO DI BALTIMORA, 'È UNA TRAGEDIA INCONCEPIBILE'

(ANSA) - "Questa è una tragedia inconcepibile... i nostri pensieri vanno alle persone coinvolte": lo ha detto il sindaco di Baltimora, Brendon Scott, commentando in una conferenza stampa il crollo del ponte della città. "Non avremmo mai immaginato che il ponte di Baltimora potesse crollare in quel modo", ha aggiunto il sindaco. "Sembrava una scena di un film d'azione", ha poi commentato riferendosi alle immagini video del crollo della struttura.

PONTE BALTIMORA, CARGO AFFITTATO AL COLOSSO DANESE MAERSK

(ANSA) - La nave Dali che ha causato il crollo del Francis Scott Key Bridge di Baltimora batte bandiera di Singapore. E' un cargo largo 48 metri e lungo 300 costruito nel 2015, secondo la piattaforma MarineTraffic.com. Il mercantile era diretto a Colombo e avrebbe dovuto arrivare il 22 aprile a destinazione. Prima di Baltimora aveva fatto tappa nei porti di Norfolk e New York e prima ancora aveva attraversato il Canale di Panama. Il proprietario della nave e' Grace Ocean Pte Ltd., mentre il Synergy Marine Group e' il gestore che a sua volta l'aveva affittato al colosso delle spedizioni danesi Maersk che sta "seguendo da vicino" lo sviluppo della situazione. Un portavoce della societa' fondata dalla famiglia Moeller si e' detto "orripilato" dall'incidente.

PONTE DI BALTIMORA, 'CI SONO VEICOLI NEL FIUME'

(ANSA) - Le squadre di soccorso hanno stabilito che ci sono veicoli nel fiume Patapsco in seguito al crollo del ponte di Baltimora, ma non è ancora chiaro quanti siano: lo ha detto in una conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della città, James Wallace, come riporta la Cnn. "Il nostro sonar ha rilevato la presenza di veicoli sommersi", ha affermato Wallace: "Non li abbiamo ancora contati". In precedenza i media statunitensi avevano parlato di almeno sette veicoli precipitati nel fiume.

