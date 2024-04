COSA È SUCCESSO DAVVERO A VIALE MAZZINI SUL CASO SCURATI? I VERTICI DELLA RAI, DOPO AVER SIGLATO UN ACCORDO CON LO SCRITTORE, HANNO FATTO RETROMARCIA E MANDARLO IN ONDA "A TITOLO GRATUITO”, VISTO CHE HA UNA SERIE TV IN USCITA DA PROMUOVERE. MA NON SI ERANO DEGNATI DI AVVERTIRE LA PRODUZIONE DEL PROGRAMMA. SERENA BORTONE HA SCOPERTO A POCHE ORE DALLA TRASMISSIONE CHE "C'ERANO PORBLEMI CON IL CONTRATTO". SCURATI ALLA FINE RIFIUTA DI PARTECIPARE, E LA CONDUTTRICE ANTIFASCISTA POSTA TUTTO SU INSTAGRAM…

Estratto dell'articolo di Gianluca Roselli e Lorenzo Giarelli per "il Fatto quotidiano"

Mettere in fila i fatti del caso Scurati […] è l’unico modo per fare ordine tra le diverse versioni. […] Serena Bortone parla di censura politica, Viale Mazzini si difende sostenendo di aver ricevuto l’ok alla partecipazione gratuita dello scrittore e di non aver mai sollevato obiezioni sul monologo. Che cosa è andato storto e come si è arrivati allo stop?

4-15 APRILE La trattativa. L’agenzia che segue […] Scurati e la produzione di Chesarà... iniziano le interlocuzioni il 4 aprile: l’obiettivo del programma è averlo in trasmissione ma c’è il problema del cachet. L’offerta parte da 1.000 euro, la richiesta è di 1.800. Il dialogo prosegue fino al 15 aprile, quando l’accordo viene chiuso su 1.500 […]. Un accordo siglato dall’ufficio contratti di Viale Mazzini per “prestazione autoriale”.

VENERDÌ 19, MATTINA. È il giorno prima della prevista messa in onda della puntata con ospite Scurati (sabato alle 20.15). Verso l’ora di pranzo, la redazione di Chesarà... riceve il monologo che lo scrittore leggerà in studio. A quel punto, Bortone e il suo staff lo inoltrano alla Direzione Approfondimento guidata da Paolo Corsini, come da prassi […].

Passa qualche ora e gli uffici di Viale Mazzini bloccano il contratto. A quanto risulta al Fatto, in Rai giustificano lo stop con il motivo che il compenso è troppo oneroso e con l’ipotesi che lo stesso Scurati possa essere in promozione di una serie tv. Quando un artista partecipa a programmi presentando propri prodotti in uscita, di solito lo fa gratuitamente.

Scurati sarà in effetti in promozione tra qualche giorno, visto che il 7 maggio arriverà in libreria la trasposizione in graphic novel di un suo romanzo (La seconda mezzanotte), che poi diventerà anche una serie tv. In quel momento, però, la promozione è ancora solo un’ipotesi […]. Dal programma si fa sapere che mai con Scurati si era parlato di promozione: lo scrittore era stato ingaggiato per scrivere e leggere il monologo.

VENERDÌ 19, POMERIGGIO. Letto il monologo, fortemente critico con la premier Giorgia Meloni, la posizione della Rai quindi è: il compenso è alto, Scurati se vuole può partecipare, purché gratuitamente. Viene meno l’accordo da 1.500 euro. A metà pomeriggio, sono le 16:35, i collaboratori di Bortone rivedono la scaletta del programma e si accorgono che il contratto di Scurati è stato bloccato, senza che nessuno abbia comunicato nulla.

Si mettono in contatto con la Direzione Approfondimenti, da dove rispondono che il costo è troppo alto e che lo scrittore […] può fare il suo monologo ma senza percepire denaro. Sono le 17:41 quando lo staff del programma invia a Giovanni Alibrandi (vice di Corsini all’Approfondimento) la bozza del comunicato stampa che di lì a breve sarà inviato alle redazioni: qui si annuncia la partecipazione di Scurati al programma del giorno dopo.

Un minuto più tardi, alle 17:42, dalla redazione parte un’altra email ad Alibrandi in cui vengono elencati gli ospiti del programma. Scurati è presente e, accanto al suo nome, c’è scritto “tg ”.

Nel gergo televisivo, significa “a titolo gratuito” e serve a distinguerlo da chi invece viene a “to”, a “titolo oneroso”. I dirigenti sono quindi portati a pensare che la produzione abbia trovato un accordo con lo scrittore […]. Dalla Direzione Approfondimenti parte l’ok che dà il via libera al comunicato stampa che di lì a poco (alle19:09) sarà inoltrato ai giornalisti.

VENERDÌ 19, SERA. […] Che sarà... non ha ancora avuto la conferma di Scurati. Quel “tg ” inviato alla Direzione Approfondimenti è stato scritto in attesa di tenere aperta la trattativa. Bortone scrive ad Alibrandi, riferendo che ci sono problemi sul contratto di Scurati. Il dirigente non risponde: forse ritiene che si possa trovare una soluzione la mattina seguente oppure per lui continua a far fede il comunicato inviato nel pomeriggio per la sua approvazione. Fatto sta che qui si interrompe il dialogo tra Bortone (o i suoi collaboratori) e l’Approfondimento. Lei chiede spiegazioni, nessuno risponde più.

SABATO 20, MATTINA. Bortone e i suoi parlano con Scurati, riferendo che per l’azienda gli accordi sono cambiati e l’intesa chiusa cinque giorni prima non è più valida. Lo scrittore rifiuta di partecipare gratuitamente, anche perché il pensiero di Bortone è chiaro: c’è un’anomalia, è avvenuta una censura. Scurati decide di non andare ospite, convinto che la Rai abbia cambiato atteggiamento per ragioni politiche. Bortone […] pubblica un post su Instagram: “Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita a ottenere spiegazioni plausibili”.

