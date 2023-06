COSA È SUCCESSO A GIUSEPPE CONTE? - DIMENTICATE L’AZZECCAGARBUGLI CHE SPARAVA SUPERCAZZOLE IN BUROCRATICO AVVOCATESE. IERI SERA DALLA GRUBER SEMBRAVA USCITO DA UNA CURA RINFORZATA DI GRILLITE: FRASI SECCHE E CHIARE, TONO AGGRESSIVO, POSTURA BELLICOSA: “TUTTE LE REDAZIONI DEI GIORNALI ERANO PRONTE AL FLOP DEL M5S MA SI SONO RITROVATE 20MILA PERSONE IN PIAZZA, UN SUCCESSO, QUINDI SI AGGRAPPANO AD UNA VECCHIA FRASE DI GRILLO” (E L’ELEVATO HA APPLAUDITO) - VIDEO

Nicolò Carratelli per La Stampa.it - Estratto

giuseppe conte a otto e mezzo

Giuseppe Conte è pronto a restituire la cortesia a Elly Schlein. «Se il Pd indirà manifestazioni come quella sulla autonomia differenziata e ci invita ci saremo», dice il presidente del Movimento 5 stelle, che ancora non ha digerito le polemiche seguite al corteo di sabato contro la precarietà.

giuseppe conte a otto e mezzo

«Tutte le redazioni dei giornali erano pronte al flop del M5s – spiega a "Otto e mezzo" su La7 – ma si sono ritrovate 20mila persone in piazza, un successo, quindi si aggrappano ad una vecchia frase di Grillo».

Quanto alle critiche subite dalla segretaria dem, «è stata attaccata perché evidentemente all'interno del Pd ci sono componenti non propense al dialogo con noi», sottolinea Conte. Che, tuttavia, assicura di non avere alcun problema a partecipare a iniziative targate Pd «su battaglie che condividiamo», perché «non sono mai andato in difficoltà per le mie decisioni, sempre prese scientemente e con responsabilità».

giuseppe conte a otto e mezzo

Ma nessuno si aspetti di vederlo insieme a Schlein in uno dei comizi che si prepara ad affrontare in Molise tra oggi e domani, in vista delle elezioni regionali di domenica: «Non credo che un palco condiviso sia decisivo per la politica molisana», ironizza.

……………..

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA

‘’Per battere queste destre bisogna portare una visione alternativa, giorno per giorno, se io e Schlein ci chiudiamo in una stanza non battiamo la Meloni. La manifestazione di sabato è servita a definire il Paese che vorremmo, è stato un primo passo».

lilli gruber e giuseppe conte ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA