Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

«Opzione nucleare» per bloccare la legge scozzese sui transessuali: il governo britannico di Rishi Sunak si appresta a ricorrere a una prerogativa mai usata prima da Londra, che consente all'esecutivo centrale di mettere il veto su un provvedimento approvato dal Parlamento di Edimburgo.

È l'extrema ratio cui Sunak si appella per bocciare una legge assai controversa, in virtù della quale in Scozia da ora in avanti si potrà cambiare legalmente sesso sulla base di una semplice autocertificazione, senza bisogno di un parere medico, e per di più anche se minorenni (sopra i 16 anni).

La norma è passata in Scozia il mese scorso fra mille polemiche: i gruppi femministi hanno accusato la premier Nicola Sturgeon di minare i diritti delle donne e la scrittrice J.K. Rowling, la creatrice di Harry Potter, si è fatta portavoce di una campagna contro il provvedimento, che alla fine è stato approvato nonostante il dissenso di diverse deputate del partito nazionalista al potere e le dimissioni di una ministra.

[…] la premier di Edimburgo, Sturgeon, ha definito «oltraggioso» l'atteggiamento di Londra e ha accusato Sunak di usare la questione dei transessuali come «arma politica».

[…] Sunak intende bloccare la legge scozzese proprio sulla base del fatto che violerebbe la legislazione britannica sull'uguaglianza fra i sessi, che è di stretta competenza del governo centrale. Ma da Edimburgo faranno sicuramente ricorso in sede legale e lo scontro potrebbe finire davanti alla Corte suprema, prefigurando così un conflitto costituzionale senza precedenti. […]

