COSE MAI VISTE: IL PRESIDENTE DEL SENATO CHE FA…SCOUTING – LA RENZIANA DAFNE MUSOLINO CONFERMA CHE C’È STATO UN “CONTATTO” CON IGNAZIO LA RUSSA: “QUALCHE GIORNO FA ERAVAMO AL RISTORANTE DEL SENATO E MI HA CHIESTO DI PARLARE UN ATTIMO. E' STATO UN TENTATIVO DI SONDARE LA MIA DISPONIBILITÀ IN SENSO ASSOLUTO, PER CAMBIARE GRUPPO. IO HO RISPOSTO DI NO”

IGNAZIO LA RUSSA CON UN CANE

(ANSA) - "Sì, c'è stato un contatto con il presidente La Russa, qualche giorno fa eravamo al ristorante del Senato e mi ha chiesto di parlare un attimo. E' stato un tentativo di sondare la mia disponibilità in senso assoluto, per cambiare gruppo. Io ho risposto di no, non è assolutamente possibile".

L'ha detto all'ANSA la senatrice di Italia viva Dafne Musolino confermando anche quanto detto nel pomeriggio da Matteo Renzi, leader di IV, sui contatti tra maggioranza e parlamentari Iv per ottenere voti per il giudice della Consulta. Musolino ha detto: "Sì, anche per sondare la mia disponibilità su quella questione".

DAFNE MUSOLINO

Musolino, eletta nella lista di 'Sud chiama Nord' di Cateno de Luca, un anno fa è passata al gruppo dei renziani al Senato. "Non potrei mai passare in un gruppo di maggioranza viste anche le istanze per cui sono state eletta. E da siciliana ad esempio, non potrei mai accettare una riforma come l'autonomia differenziata".