COSE TURCHE – ERDOGAN HA ANCORA UN AMPIO CONSENSO TRA I CITTADINI, NONOSTANTE LA PESSIMA GESTIONE POST-TERREMOTO E L’ECONOMIA A ROTOLI. IL SUO SFIDANTE ALLE ELEZIONI, KILICDAROGLU, OSANNATO DAI MEDIA OCCIDENTALI COME IL “NUOVO GANDHI”, PIACE ALLA GENTE CHE PIACE MA NON ALLE AREE PIÙ POVERE DEL PAESE – SEBASTIANO MESSINA: “SE PUOI ORDINARE QUALUNQUE COSA ALLA POLIZIA, AI GIUDICI E ALLA TV È PIÙ FACILE CONVINCERE IL TUO POPOLO CHE SEI UN GRANDE…”

Estratto dell’articolo di Sebastiano Messina per “la Repubblica”

risultato primo turno elezioni turchia

[…] Eravamo certi che Erdogan sarebbe stato punito dai turchi. […] E invece eccolo lì, ancora una volta a un passo dal trionfo. Abituati alle nostre democrazie, non avevamo considerato che se puoi ordinare qualunque cosa alla polizia, ai giudici e alla tv è più facile convincere il tuo popolo che sei un grande.

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

sostenitori di erdogan

L'aumento dell'inflazione ha lasciato il suo popolo più povero. Il suo governo è stato accusato di aver sbagliato la risposta ai terremoti catastrofici che hanno ucciso più di 50.000 persone solo tre mesi fa. E ha dovuto affrontare un'opposizione recentemente unificata che ha promesso di invertire la sua costante deriva verso il governo di un solo uomo.

Nonostante tutto ciò, il presidente Recep Tayyip Erdogan è risultato in vantaggio sul suo principale sfidante alle elezioni turche, secondo i risultati ufficiali pubblicati lunedì. Sebbene abbia mancato di poco la maggioranza assoluta, mandando la nazione al ballottaggio il 28 maggio, ci sono forti segnali che indicano un'altra vittoria di Erdogan in quel voto.

recep tayyip erdogan.

"Per Erdogan, questa è la sua più grande finale", ha dichiarato Mehmet Ali Kulat, un importante sondaggista turco che aveva previsto una vittoria dell'opposizione.

Con quasi tutte le schede scrutinate lunedì, i risultati ufficiali preliminari hanno dato a Erdogan il 49,5% dei voti contro il 44,9% del suo principale sfidante, il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu. Un terzo candidato, Sinan Ogan, ha ottenuto il 5,2% e, secondo gli analisti, i suoi sostenitori di destra hanno maggiori probabilità di votare per Erdogan al ballottaggio. Infine, il partito di Erdogan e i suoi alleati hanno mantenuto una maggioranza schiacciante nel voto parlamentare, aumentando probabilmente la sua capacità di essere rieletto.

Ma il fatto che Erdogan non sia riuscito a conquistare più del 50% dei voti, anche dopo aver usato molte delle sue leve di potere per ribaltare il campo di gioco a suo vantaggio, indica che alcuni elettori si sono stancati della sua gestione finanziaria e del drastico consolidamento del potere nelle sue mani.

kemal kilicdaroglu

Molti organi di informazione turchi sono di proprietà di uomini d'affari pro-Erdogan, il che ha garantito un flusso costante di notizie esultanti, con scarsa attenzione alle accuse di corruzione o agli errori del governo. Il governo ha costretto alcune organizzazioni giornalistiche critiche nei suoi confronti a chiudere, ne ha multate altre per la loro copertura e ha perseguito alcuni giornalisti. Il gruppo Reporter senza frontiere classifica la Turchia al 165° posto per libertà di stampa su 180 Paesi esaminati.

recep tayyip erdogan al seggio elettorale

L'opposizione non ha riconosciuto ufficialmente la leadership di Erdogan né ha contestato i dati, ma ha detto che lavorerà per vincere il ballottaggio.

Kilicdaroglu ha scritto lunedì su Twitter: "Ci alzeremo e affronteremo insieme queste elezioni". "Alla fine di tutto, sarà solo quello che deciderà la nostra nazione".

Nei suoi 20 anni di leadership politica dominante in Turchia, prima come primo ministro e poi come presidente, Erdogan e il suo Partito per la Giustizia e lo Sviluppo hanno regolarmente battuto gli avversari alle urne. L'ultima volta che Erdogan si è presentato alle elezioni, nel 2018, ha ottenuto il 52% dei voti al primo turno, battendo il più vicino dei suoi tre sfidanti di 22 punti percentuali. Questa volta gli è andata peggio, tanto da richiedere il primo ballottaggio presidenziale nella storia della Turchia.

recep tayyip erdogan con la moglie emine al seggio elettorale

L'affluenza alle urne in tutto il Paese domenica ha sfiorato l'89%, sottolineando la grande fiducia che i turchi ripongono nelle elezioni.

Erdogan ha dovuto affrontare notevoli difficoltà prima del voto.

La Turchia sta lottando dal 2018 con una moneta che sta sprofondando e un'inflazione dolorosa che ha superato l'80% annuo l'anno scorso e si è attestata al 44% in aprile.

I suoi oppositori si sono riuniti in una coalizione senza precedenti di sei partiti che hanno appoggiato Kilicdaroglu. Per tutta la campagna elettorale, l'opposizione ha corteggiato gli elettori promettendo di sistemare l'economia, ripristinare le libertà civili e costruire una società più inclusiva, in netto contrasto con la retorica spesso polarizzante di Erdogan.

sostenitori di kilicdaroglu

Ma non è bastato. Gli analisti hanno descritto i risultati come l'ultimo esempio delle formidabili capacità di sopravvivenza di Erdogan.

Kulat ha detto che i terremoti del 6 febbraio hanno aiutato Erdogan in modi inaspettati. Le vaste distruzioni non solo hanno lasciato un gran numero di persone senza casa, ma hanno messo sotto pressione le comunità al di fuori dell'area colpita, facendo salire i prezzi degli affitti. Questo ha aumentato l'attrattiva delle promesse fatte da Erdogan in campagna elettorale di costruire nuove case in tutta la zona del terremoto entro un anno.

elezioni turchia

I cittadini hanno detto: "Se c'è qualcuno che può costruirmi una casa, quello è Erdogan"", ha detto Kulat.

Ma Erdogan ha anche usato il suo potere per far pendere la competizione a suo favore. In qualità di presidente in carica, in un sistema con pochi controlli sul potere presidenziale, Erdogan ha usato efficacemente lo Stato come apparato per la sua campagna, distribuendo nuovi benefici agli elettori dalle casse nazionali.

recep tayyip erdogan

Erdogan ha fatto campagna elettorale liquidando i suoi avversari come incompetenti, sostenuti da una cospirazione occidentale e in combutta con i terroristi. Ha cercato di creare un legame nella mente degli elettori con l'immagine della crescente forza e indipendenza della Turchia, parcheggiando una nave da guerra nel centro di Istanbul per le famiglie e diventando il primo proprietario di un'auto elettrica costruita in Turchia.

Lui e i suoi ministri lo hanno venduto come difensore dei turchi religiosi, alimentando le loro paure dicendo loro che l'opposizione cercava di togliere loro le libertà ritrovate e di espandere i diritti degli omosessuali. Pur essendo una società prevalentemente musulmana, la Turchia è stata fondata come uno Stato fortemente laico che ha tenuto fuori dalla vita pubblica la maggior parte dei segni esteriori della religione. Erdogan ha allentato alcune di queste regole, tra cui il divieto per le donne che lavorano nello Stato di indossare il foulard.

Kilicdaroglu Erdogan

elon musk con il presidente turco erdogan alla finale dei mondiali

Questi temi sembrano aver mantenuto un numero sufficiente di elettori per dare a Erdogan il vantaggio.

L'identificazione politica è molto "appiccicosa", e non si disfa facilmente a causa di nuove informazioni o esperienze", ha scritto in un'e-mail Howard Eissenstat, professore associato di storia all'Università di San Lorenzo. "L'enfasi posta da Erdogan sul nazionalismo, sul terrorismo e sui nefasti complotti occidentali non è un'immagine di facciata per molti elettori: è al centro della loro visione del mondo".

A differenza di ciò che Erdogan può offrire agli elettori, l'opposizione può solo fare promesse.

Per costruire il suo sostegno, Kilicdaroglu ha messo insieme sei partiti che includono nazionalisti di destra, laici convinti e islamisti, un'impresa in sé. Ma molti elettori si sono chiesti come una coalizione così ampia possa rimanere unita, tanto meno gestire il Paese.

ekrem imamolu con erdogan

"Nonostante la frustrazione per l'economia e gli effetti del terremoto, molte persone non pensavano che una coalizione di opposizione - in particolare una coalizione con divisioni ideologiche interne e lotte di potere personali - sarebbe stata in grado di governare in modo efficace", ha dichiarato Lisel Hintz, assistente alla cattedra di relazioni internazionali presso la Scuola di Studi Internazionali Avanzati della Johns Hopkins University.

Il fatto che Kilicdaroglu provenga da una minoranza religiosa ha probabilmente allontanato alcuni elettori, ha detto la signora Hintz. È un Alevi, un membro di una setta musulmana eterodossa che viene guardata con disprezzo da alcuni membri della maggioranza musulmana sunnita della Turchia.

"È probabile che alcuni sunniti non abbiano voluto votare per un Alevi", ha detto Hintz.

recep tayyip erdogan

Mentre nessun elettore intervistato nelle ultime settimane ha espresso apertamente tali sentimenti, molti hanno manifestato preoccupazioni per un altro gruppo minoritario, criticando l'opposizione per aver lavorato con il principale partito filo-curdo della Turchia, equiparandolo ad allearsi con i terroristi.

La Turchia ha combattuto una lunga e mortale battaglia contro i militanti curdi che la Turchia, gli Stati Uniti e l'Unione Europea considerano terroristi. Il governo turco accusa spesso i politici curdi di collaborare con i militanti e molti di loro sono stati incarcerati, perseguiti o rimossi dall'incarico a causa di tali accuse.

Erdogan ha fatto leva sui timori di questi legami e molti elettori vedono l'opposizione come simpatizzante della militanza.

erdogan con putin lukashenko e altri sinceri democratici al tavolo a samarcanda

"Sono preoccupata che l'altra parte vinca e questo sarebbe negativo per il Paese", ha detto Melike Kurt, neolaureata, dopo aver votato per Erdogan domenica. Ha parlato in particolare della preoccupazione che le persone incarcerate con accuse legate al terrorismo vengano rilasciate.

In quanto donna devota che indossa il foulard, ha anche elogiato Erdogan per aver difeso la possibilità per le donne come lei di vestirsi come desiderano, e teme che un governo di opposizione possa revocare questi diritti in nome del secolarismo di Stato.

"Non riesco a immaginare in che situazione ci troveremmo se perdessimo", ha detto Kurt, 24 anni. "Credo che le nostre libertà sarebbero limitate in caso di vittoria, in termini di foulard e altre questioni".

ekrem imamolu con erdogan 1 ALIYEV ERDOGAN ERDOGAN PUTIN