COSE TURCHE A NEW YORK! – L'FBI SEQUESTRA CELLULARI E IPAD AL SINDACO DELLA GRANDE MELA, ERIC ADAMS – UNA DECISIONE NELL’AMBITO DELL'INDAGINE FEDERALE SUI PRESUNTI FONDI DEL GOVERNO TURCO PER LA CAMPAGNA DEL PRIMO CITTADINO, RIVELATI DAL “NEW YORK TIMES” – LA LEGGE AMERICANA SUL FINANZIAMENTO POLITICO VIETA DI RICEVERE DONAZIONI DA ENTITÀ STRANIERE – AL MOMENTO ADAMS NON È ACCUSATO DIRETTAMENTE DI CORRUZIONE MA…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

Gli agenti dell’Fbi sono entrati in azione come in un film: sono andati a un evento, hanno accerchiato il sindaco di New York Eric Adams, intimato alla sua security di farsi da parte, poi gli hanno chiesto di entrare nel suo suv blindato e, una volta dentro, gli hanno notificato l’ordine di sequestro firmato dal giudice e riguardante i congegni elettronici personali, tra cui due cellulari e un ipad.

La drammatica escalation dell’inchiesta federale sui presunti legami tra Adams e donazioni turche alla sua campagna, rivelata dal New York Times, può aprire qualsiasi scenario, anche se al momento Adams non è accusato direttamente di corruzione.

Il sindaco, e lo staff della sua campagna, sono sospettati di aver ricevuto donazioni dal governo turco attraverso una società di costruzioni di Brooklyn e un college di Washington, fondato da un turco. La legge americana sul finanziamento politico vieta di ricevere donazioni da entità straniere.

[…] Adams è stato costretto a entrare in macchina con gli agenti. e a consegnare tutti i suoi congegni. I cellulari e l’iPad sono stati riconsegnati dopo pochi giorni, ma questo passaggio indica che secondo gli investigatori il sindaco potrebbe essere direttamente coinvolto.

Un legale di Adams ha dichiarato che il suo assistito sta collaborando con i federali e ha “volontariamente” segnalato comportamenti sospetti. “Dopo essere venuti a conoscenza dell’inchiesta - ha spiegato l’avvocato, Boyd Johnson - è stato scoperto che un individuo si era comportato di recente in modo improprio. Nello spirito della trasparenza e della collaborazione, questo comportamento è stato immediatamente segnalato agli investigatori”.

Adams, che nei giorni scorsi aveva detto di non essere a conoscenza dei legami tra i suoi donatori e il governo turco, ha respinto le accuse di corruzione. “Come ex appartenente alla polizia - ha dichiarato in un comunicato - mi aspetto che tutto il mio staff rispetti la legge e collabori pienamente con le indagini. E io continuerò a fare esattamente questo. Non ho nulla da nascondere”.

L’inchiesta ha fatto irruzione nella vita del sindaco il 2 novembre, quando gli agenti hanno perquisito l’abitazione di Brianna Suggs, 25 anni, responsabile per la raccolta fondi della campagna di Adams. […]

L’obiettivo è capire se il governo di Recep Tayyip Erdogan abbia finanziato la campagna del sindaco, anche indirettamente. Tra i donatori messi nel mirino c’è una compagnia turca di costruzioni di Brooklyn, la Ksk Construction, che ha legami con il governo di Ankara, e la Bay Atlantic University, un college di Washington Dc fondato da un turco e affiliato a una scuola che Adams aveva visitato nel 2015 durante il suo viaggio in Turchia in qualità di presidente municipale di Brooklyn. L’Fbi vuole anche capire se il sindaco abbia restituito il “favore” ai suoi donatori.

