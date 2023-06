COSÌ PARLÒ VLADIMIR – PUTIN DÀ L’ADDIO AL "VERO AMICO", SILVIO BERLUSCONI: “PER ME È STATA UNA PERSONA CARA. HA DATO UN INESTIMABILE CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DELLA PARTNERSHIP RUSSO-ITALIANA RECIPROCAMENTE VANTAGGIOSA” – LA FOTO DI PRATICA DI MARE, L’OPERAZIONE MENTASTI, I RAPPORTI TRA GAZPROM E ENI E LE FRASI ANTI-ZELENSKY DEL CAV: TUTTE LE “OMBRE RUSSE” DEL CAV - VIDEO

Putin, da Berlusconi contributo inestimabile a partnership

(ANSA) - Silvio Berlusconi ha dato "un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio di condoglianze.

Putin, 'per me Silvio è stato un vero amico'

(ANSA) - "Per me Silvo è stata una persona cara e un vero amico". Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio di condoglianze al presidente Sergio Mattarella per la scomparsa di Berlusconi.

