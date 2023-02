COSPITO TORNA IN CARCERE! – IL TERRORISTA ANARCHICO IN SCIOPERO DELLA FAME STA BENE E PUÒ RIENTRARE NELLA PRIGIONE MILANESE DI OPERA, NEL PADIGLIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA INTENSIFICATA. DA ALCUNI GIORNI ERA RICOVERATO ALL’OSPEDALE SAN PAOLO DOPO CHE LE SUE CONDIZIONI SI ERANO AGGRAVATE (PERCHÉ AVEVA SMESSO DI PRENDERE GLI INTEGRATORI)

Estratto da www.lastampa.it

ALFREDO COSPITO

Alfredo Cospito è stato ritrasferito nel carcere di Opera, presso il Servizio di assistenza integrata. L'anarchico, in sciopero della fame da quattro mesi per protestare contro il 41 bis, si trovava da alcuni giorni ricoverato nell'ospedale San Paolo di Milano a causa delle sue condizioni di salute. […] I medici dell'ospedale San Paolo di Milano l’hanno dimesso questa mattina. Cospito è stato riportato nel Sai dell'istituto penitenziario di Opera, dove continuerà ad essere assicurata la massima attenzione alle sue condizioni di salute.

ALFREDO COSPITO.

Le condizioni di salute di Alfredo Cospito restano stabili, […] senza segnalazioni nelle ultime ore di particolari criticità. Si è deciso stamani di ritrasferirlo nel carcere milanese di Opera, nel padiglione del Servizio assistenza intensificata, dove era stato portato a fine gennaio dal carcere di Sassari.

Il Sai (servizio assistenza intensificata) di Opera, infatti, è in grado di garantire la massima assistenza per le condizioni in cui si trova Cospito, in sciopero della fame contro il 41bis da oltre 4 mesi e che, dopo l'ultimo verdetto della Cassazione, ha inasprito il digiuno non assumendo più integratori. Era stato portato al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano lo scorso 11 febbraio. […]

ALFREDO COSPITO sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione 1 roberto adinolfi rilievi dei carabinieri dopo l attentato a roberto adinolfi genova 7 maggio 2012 2 sitin degli anarchici per alfredo cospito davanti alla cassazione 3