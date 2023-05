COTTARELLI A PUNTINO: "SCHLEIN HA PROVATO A FARMI CAMBIARE IDEA, NON ESCLUDO ALTRE OCCASIONI PER TORNARE IN POLITICA" - A GENOVA PER UNA LEZIONE IN UNIVERSITÀ, IL SENATORE ELETTO CON I DEM È TORNATO SUL SUO ANNUNCIO DI DIMISSIONI DAL SENATO. "SE PASSERÒ AL TERZO POLO? AVESSI VOLUTO FARLO AVREI SEMPLICEMENTE CAMBIATO GRUPPO PARLAMENTARE"

CARLO COTTARELLI A CHE TEMPO CHE FA

"Elly Schlein ha provato in tutti i modi a convincermi a rimanere, l'ho avvertita martedì scorso, poi si sono concretizzate certe cose e ho preso la mia decisione". Il giorno dopo la comunicazione delle sue (future, per ora, in attesa del passaggio in aula) dimissioni dal Parlamento, Carlo Cottarelli, eletto con il Pd alle ultime elezioni, è tornato così sull'addio al Senato e il suo rapporto con il partito e la politica. "Mi chiedono se passerò al Terzo Polo, ma avessi voluto farlo avrei semplicemente cambiato gruppo parlamentare - ha spiegato da Genova, ospite dell'ateneo - Nel futuro non posso escludere ci sarà un'altra occasione per fare politica attiva".

ELLY SCHLEIN A BOLOGNA

In città per tenere una lezione all'Università, chiamato a fare da relatore sul tema "Tra economia, politica e comunicazione", Cottarelli ha incontrato i ragazzi di vari corsi, tutti ventenni, e risposto alle domande sul suo addio al Senato. "Non penso certifichi il fatto che la politica parlamentare conta più poco - è il pensiero del senatore - La mia decisione non riguarda un discorso generale, ma la mia storia particolare. Ho capito che in questo momento storico sono più utile al Paese come commentatore, lontano dalla animosità del Parlamento, più credibile se non percepito come politico".

CARLO COTTARELLI A CHE TEMPO CHE FA