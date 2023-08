7 ago 2023 12:27

CRAUTI AMARI PER GIORGIA MELONI – ANCHE MANFRED WEBER, IL PRESIDENTE DEL PPE CON CUI LA DUCETTA BRIGA PER ALLEARSI ALLE EUROPEE, ORA LA AVVERTE: “ORA È RISPETTATA E ACCETTATA A LIVELLO INTERNAZIONALE. PENSO CHE FAREMMO UN GROSSO ERRORE SE LA METTESSIMO SULLO STESSO PIANO DI AFD”. MA? C’È UN MA: “CREDO CHE LEI E FRATELLI D’ITALIA DEBBANO DIMOSTRARE NELLE PROSSIME SETTIMANE DI ESSERE AL FIANCO DI QUESTA EUROPA” – “L’INGRESSO NEL PPE? NON È AL MOMENTO IN DISCUSSIONE…