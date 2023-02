IL CREMLINO CONFERMA: WANG YI È ARRIVATO A MOSCA! – MENTRE BIDEN PASSEGGIA CON ZELENSKY A KIEV, IL CAPO DELLA DIPLOMAZIA DEL PARTITO COMUNISTA CINESE FARÀ LA SUA MOSSA CON PUTIN: METTERÀ SUL TAVOLO UN PIANO PER LA PACE – INTANTO DA PECHINO RISPONDONO A BLINKEN: “LE SUE AFFERMAZIONI SULLE ARMI CINESI ALLA RUSSIA SONO FALSE. NON ACCETTIAMO CHE GLI USA ESERCITINO COERCIZIONE E PRESSIONE”

CREMLINO CONFERMA VISITA DI WANG YI A MOSCA

(ANSA) - Il Cremlino ha confermato che il capo della diplomazia del Partito comunista cinese, Wang Yi, sta per arrivare a Mosca. Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, aggiungendo che potrebbe incontrare il presidente Vladimir Putin. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

"Non escludiamo un incontro tra il presidente e Wang Yi, che sarà a Mosca", ha detto Peskov, sottolineando i rapporti di amicizia su diversi piani tra la Cina e la Russia. "L'agenda è chiara e molto vasta, e quindi c'è di che parlare", ha sottolineato ancora il portavoce.

WANG YI ALLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA DI MONACO

UE, 'CINA SMENTISCE ARMI A MOSCA MA RESTIAMO VIGILI'

(ANSA) - "Ho sentito lo statement del segretario Blinken. Ho parlato con Wang Yi, ho espresso la nostra forte preoccupazione che Pechino fornisca armi alla Russia. Ho chiesto che la Cina non assista la Russia e ho detto che sarebbe una linea rossa delle nostre relazioni. Lui mi ha detto che la Cina non lo farà ma dobbiamo restare vigili". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la politica Estera Josep Borrell nel punto stampa prima del Consiglio Affari Esteri.

PECHINO, FALSE LE NOTIZIE DEGLI USA CHE DIAMO ARMI A MOSCA

antony blinken arriva a monaco per la conferenza sulla sicurezza

(ANSA-AFP) - Pechino ha respinto quelle che ha definito "false" affermazioni degli Stati Uniti, secondo cui la Cina starebbe pensando di armare la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. "Non accettiamo che gli Stati Uniti puntino il dito sulle relazioni Cina-Russia, né tanto meno che esercitino coercizione e pressione", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin durante un regolare briefing, accusando Washington di "diffondere false informazioni".

