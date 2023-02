LA CRIMEA È LA LINEA ROSSA DI PUTIN – IL PRESIDENTE UCRAINO, ZELENSKY, RILANCIA L’IPOTESI DI UNA CONTROFFENSIVA PER RIPRENDERE LA PENISOLA ANNESSA DAI RUSSI NEL 2014, CON L’APPOGGIO DEGLI AMERICANI. MA “MAD VLAD” METTE SUBITO LE MANI AVANTI: “È PARTE INTEGRANTE DELLA RUSSIA”. E IN UN’INTERVISTA LO ZAR FRIGNA: “L’OCCIDENTE VUOLE SMEMBRARCI…”

discorso di putin 21 febbraio 2023 1

1. CREMLINO, È IMPOSSIBILE CHE LA CRIMEA TORNI UCRAINA

(ANSA) - Il ritorno della Crimea all'Ucraina "è impossibile" perché è "una parte integrante della Russia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Tass.

2. CREMLINO, NON CI SONO CONDIZIONI PER SVILUPPI PACIFICI

(ANSA) - Al momento la Russia non vede le condizioni per uno "sviluppo pacifico" della situazione in Ucraina, per cui l'operazione militare russa continuerà. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Tass.

3. CREMLINO, 'SANZIONI ASSURDE PER CARENZA DI OBIETTIVI'

(ANSA) - L'Occidente continuerà ad imporre sanzioni alla Russia "in modo assurdo" perché ormai c'è carenza di obiettivi da colpire. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dopo l'adozione del decimo pacchetto di sanzioni Ue. "Si vede che c'è una certa carenza degli obiettivi da sanzionare e questo spiega l'inclusione illogica di certi individui e entità legali nella lista", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.

volodymyr zelensky.

4. PUTIN: L’OVEST VUOLE SMEMBRARCI KIEV E GLI USA «BLINDANO» LA CRIMEA

Estratto dell’articolo di Marco Imarisio per il “Corriere della Sera”

A un certo punto, ha fatto il gesto delle virgolette con le dita di entrambe le mani. Assicurano gli esperti che si tratta di una prima volta assoluta. È stato mentre diceva di non poter escludere lo smembramento della Russia anche a livello etnico, che darebbe vita a tanti popoli diversi, come i «Moscoviti» e gli «Uraliani», che l’Occidente collettivo provvederebbe a spartirsi. «Perché l’unico obiettivo è quello di liquidarci».

vladimir putin sul ponte di crimea 5 dicembre 2022.

La breve intervista che Putin ha concesso al programma Mosca-Cremlino, sul secondo canale pubblico, è quasi una nota a piè di pagina del discorso pronunciato lo scorso 21 febbraio davanti all’Assemblea federale riunita per l’occasione.

«Hanno un obiettivo, smantellare l’ex Unione Sovietica e la sua parte principale, ovvero noi. Poi, forse, ci accetteranno nella cosiddetta famiglia dei popoli civili. Ma solo in pezzi separati. E questo per poterle comandare a piacimento e metterle sotto il loro controllo assoluto. Questo è un piano scritto, del quale eravamo a conoscenza, che non abbiamo mai rivelato solo perché speravamo di costruire relazioni accettabili con l’Occidente. Ma se dovesse avere successo, il nostro popolo, così come lo conosciamo, potrebbe non sopravvivere a una dissoluzione della Federazione russa».

carri armati russi lasciano la crimea

[…] Il copione russo da recitare nei prossimi mesi è ormai definito. Intanto, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price dichiara che gli Usa non riconosceranno mai l’annessione della Crimea fatta nove anni fa dalla Russia. «Fu una chiara violazione del diritto internazionale, della sovranità e integrità territoriale dell’Ucraina». Il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha aggiunto che il destino della penisola deve essere deciso dagli ucraini «con il nostro sostegno». Zelensky fa sapere di non avere dubbi al riguardo. «Ce la riprenderemo».

volodymyr zelensky

2 - ZELENSKY RILANCIA SULLA CRIMEA "QUELLA TERRA È LA NOSTRA STORIA" VOLODYMYR ZELENSKY VLADIMIR PUTIN " "

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per “la Stampa”

Il governo ucraino ha ribadito di voler riprendere il controllo di tutti i territori occupati, compresa la Crimea. E lo ha fatto, non a caso, nell'anniversario dell'inizio di quel processo che nel 2014 portò all'annessione illegale della penisola da parte del Cremlino. Poi si è detto pronto a lanciare una controffensiva militare in primavera.

[…] «L'aggressione russa è iniziata con la Crimea nove anni fa. Una volta tornati in Crimea, riporteremo la pace. Questa è la nostra terra. La nostra gente.

esplosione ponte kerch crimea

La nostra storia. Riporteremo la bandiera ucraina in ogni angolo dell'Ucraina», ha dichiarato Zelensky nel pieno della sanguinosa guerra in Ucraina, ma anche a nove anni dagli scontri tra filorussi e filoucraini davanti al Parlamento crimeano.

Poi ha aggiunto una frase in tataro di Crimea: «Q?r?m serbest olacaq». «La Crimea sarà libera». I tatari di Crimea sono stati spesso in prima fila contro l'annessione russa della penisola sul Mar Nero - avvenuta con un'invasione di uomini armati e senza insegne di riconoscimento e un referendum alquanto controverso - e in questi anni gli attivisti per la difesa dei diritti umani hanno denunciato violenze e gravissimi soprusi nei confronti di questa importante minoranza etnica.

droni ucraini attaccano navi russe in crimea 2

[…] Germania e Usa hanno espresso ancora una volta il loro sostegno all'Ucraina sulla questione della penisola a maggioranza russofona. […] Alcuni osservatori però non sono certi che i Paesi occidentali sosterrebbero un'eventuale operazione militare ucraina in Crimea. Il Guardian sottolinea che molti abitanti filoucraini hanno lasciato la penisola, dove in questi anni si sono trasferiti circa 600.000 russi. […]

Crimea truppe russe crimea crimea sulla divisa ucraina droni ucraini attaccano navi russe in crimea 5 slogan divisa ucraina scontro tra navi russe e britanniche nel mar nero Soldati russi crimea aeroporto dzhankoi