DI MALE IN CASALEGGIO – DAVIDE LE CANTA A CONTE E GRILLO: “A DICEMBRE SCORSO GLI ISCRITTI HANNO VOTATO PER DEFINIRE UN ACCORDO DI PARTNERSHIP TRA MOVIMENTO 5 STELLE E ROUSSEAU. SPERO NON SI SIA VOLUTO METTERE IN DIFFICOLTÀ FINANZIARIA ROUSSEAU SEMPLICEMENTE PER FAR VENIR MENO DELLE REGOLE. SE FOSSE QUESTO IL CASO, NON SERVE NESSUNA PIATTAFORMA, LE DECISIONI SI POSSONO PRENDERE IN UNA STANZA, COME SUCCEDE NEI PARTITI” – CONTE: “TRASFERISCA DATI DEGLI ISCRITTI