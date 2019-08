“L’ALLEANZA PD-M5S E’ UNA BARZELLETTA” - PIGI BATTISTA SCATENATO: “IL VECCHIO REGIME SI RICOMPATTA PER NON FAR VINCERE SALVINI. SAREBBE LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA CHE SI FORMA UN GOVERNO NON PER FARE QUALCOSA, MA PER NON VOTARE” - CALCIONE A GIULIANO FERRARA: “CHE SPETTACOLO: I SALTI ACROBATICI DI TUTTI QUELLI CHE HANNO TRATTATO I 5 STELLE COME IL DEMONIO E ADESSO..."