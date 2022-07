14 lug 2022 19:15

LA CRISI DI GOVERNO TRASCINA GIU’ PIAZZA AFFARI - LA BORSA DI MILANO E’ LA PEGGIORE D’EUROPA: -3,4% - IL PD: "IL GOVERNO DRAGHI RIPARTA, L'ITALIA NON PUO' PERMETTERSI DI PIOMBARE IN UNA CRISI GRAVISSIMA" - RENZI: "LAVORIAMO A UN DRAGHI-BIS" - GIORGIA MELONI IN PRESSING SUL COLLE: "NIENTE SCHERZI, QUESTA LEGISLATURA E' FINITA. ORA SI VADA AL VOTO, IO SONO PRONTA A GOVERNARE"