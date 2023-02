Lettera di Goffredo Bettini al “Corriere della Sera”

ultimo bettini

Aldo Cazzullo mi consiglia di non paragonare il giovane Ultimo ai «mostri sacri» della canzone italiana degli anni Settanta. In realtà, non ho avanzato alcun paragone. Ho rilevato solo che nel passato, in particolare la creativa federazione giovanile comunista di Roma, guidata dal compianto e geniale Gianni Borgna e anche dal sottoscritto, per capire meglio gli orientamenti della gioventù di allora, andava a cercare i grandi talenti della musica (allora alle prime armi), li invitava alle feste di piazza e ci dialogava.

Oggi, invece, la sinistra si è rinsecchita nella funzione principalmente di governo. Ecco il mio invito, nel contesto di un discorso ben riportato da Tommaso Labate, di interessarsi ad Ultimo. Che nella sua musica non ha alcun fine ideologico. Politico o partitico. Né indica una via da percorrere. Né si atteggia a profeta; piuttosto è semplicemente sé stesso. Risultando né adulatore «corretto» dei gusti dominanti, né trasgressore «scorretto» a testimoniare una protesta, un piccolo scandalo. Si sottrae da questo gioco degli specchi, al fondo elitario e subalterno.

Amo molto le sue canzoni. Ne avverto il dolore e la speranza di una generazione senza riferimenti. La voglia di riscatto, la rabbia e l’autenticità. Tanto più commovente, in quanto grido che non attende risposte. Alcuni in sala stampa a Sanremo hanno applaudito alla sua mancata vittoria. Non gli hanno perdonato una conferenza di qualche anno fa.

Senza cogliere che dietro la maschera da duro, c’è una grande sensibilità. Persino turbamenti esistenziali. Ultimo nella vita ce l’ha fatta, ma è rimasto legato a San Basilio, ai suoi amici, al suo linguaggio, che sono un tutt’uno con la sua arte. Radici che la sinistra ha troppo poco coltivato.

L’episodio di Sanremo mi è sembrata una metafora. Non vorrei che quello che è apparso ai critici musicali un «bullo», diventasse egli stesso vittima del bullismo altezzoso delle élite. Che, quando disprezzano, lo fanno senza la grazia e l’innocenza (Pasolini) delle persone che ignorano come l’etichetta in voga imponga di apparecchiare la tavola.

