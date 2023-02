CROLLA IL CASTELLO DI SOSPETTI DI RENZI SULLA PROFESSORESSA CHE LO HA FILMATO ALL’AUTOGRILL INSIEME A MARCO MANCINI - IL DIS, DOPO AVER RICEVUTO LE RISPOSTE DEI SERVIZI SEGRETI, HA COMUNICATO ALLA PROCURA DI ROMA CHE INDAGA SUL CASO CHE LA PROF NON HA MAI AVUTO COLLEGAMENTI O CONTATTI CON I SERVIZI DI INTELLIGENCE - E VISTO CHE IL DIAVOLO FA LE PENTOLE E NON I COPERCHI, LA RISPOSTA DEL DIS E’ ARRIVATA NEL GIORNO IN CUI RENZI CHIUDE LA CAMPAGNA ELETTORALE A VITERBO CITTA’ DELLA PROFESSORESSA…

Estratto dell’articolo di Valeria Pacelli per il “Fatto quotidiano”

renzi e mancini incontro all autogrill di fiano romano

E alla fine sulla vicenda dell’incontro all’autogrill tra Matteo Renzi e l’ex 007 Marco Mancini sono dovuti intervenire addirittura i Servizi segreti. Eh, sì. Nei giorni scorsi, infatti, il Dis, il dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ha ricevuto le risposte di Aisi e Aise (i Servizi segreti per l’interno e per l’estero) che hanno chiarito come la professoressa che ha filmato quell’appuntamento non abbia avuto collegamenti con i servizi di intelligence. Una carta che potrebbe chiudere definitivamente le polemiche di questi mesi su complotti e simili.

Le risposte del Dis sono arrivate nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma. Un fascicolo che è stato aperto a seguito della denuncia depositata l’8 maggio 2021 dal leader di Italia Viva, dopo che il 3 maggio era andato in onda il servizio di Report su quell’incontro. Ai pm l’ex premier aveva chiesto di indagare per intercettazione abusiva di un parlamentare.

LE FOTOGRAFIE DELLA PROF CHE HA RITRATTO MATTEO RENZI E MARCO MANCINI ALL AUTOGRILL DI FIANO ROMANO

La Procura però ha deciso di procedere per un altro reato, diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, e ha iscritto l’insegnante. Nell’ambito di questa indagine, la donna è stata sentita due volte e ha ribadito davanti ai magistrati che non ci fu alcun complotto […]

[…] Renzi in diverse occasioni ha mostrato molti dubbi sulla ricostruzione della vicenda e più volte in passato ha appellato la professoressa come “sedicente” tale”. […] È stata anche depositata una memoria nella quale l’avvocato Luigi Panella, che segue l’ex premier come persona offesa, ha chiesto alla Procura di svolgere accertamenti addirittura sugli uomini dell’Aise.

incontro renzi mancini all autogrill 14

Nella memoria infatti si chiede se ci siano stati, in determinati date e orari, contatti telefonici o se le celle del personale Aise (ma anche Dis e Aisi) fossero geolocalizzate nello stesso luogo dell’uomo che a Report, a volto coperto (identificato nel frattempo dalla Digos), ha riconosciuto Mancini quale interlocutore di Renzi all’autogrill. È questa una richiesta che non deve essere necessariamente eseguita dai magistrati.

Intanto, però, i pm hanno chiesto al Dis di chiarire se siano mai emersi collegamenti tra la docente e gli 007. La procura ha avanzato questa richiesta su sollecitazione del legale della donna, l’avvocato Giulio Vasaturo […] Il Dis, il 29 novembre 2022, ha manifestato all’avvocato Vasaturo la propria disponibilità, ma solo su richiesta dell’autorità giudiziaria. Che è arrivata poco dopo. A quel punto, il Dis ha raccolto i pareri di Aisi e Aise, entrambi con esito negativo: non risulta alcun contatto tra le agenzie di intelligence e la professoressa, neanche come mera collaborazione. Ora agli appassionati del genere toccherà trovare qualche altro complotto.

