IL CROLLO IN BORSA È ASSICURATO – LA COMPAGNIA ASSICURATIVA FRANCESE, AXA, VENDE L’8% DI MPS (QUASI TUTTE LE SUE AZIONI) E IL TITOLO DELLA BANCA SENESE CEDE IL 12% A PIAZZA AFFARI – LA MOSSA ARRIVA PRIMA DELL’INIZIO DEL RISIKO CHE COINVOLGERÀ SIENA NEI PROSSIMI MESI: DOPO IL SALVATAGGIO DA PARTE DELLO STATO, LA DISGRAZIATA BANCA SENESE DOVRÀ TROVARE UN COMPRATORE (BPM?) – L’INSODDISFAZIONE DEI SOCI FRANCESI MANIFESTATA ALL'AD DI MONTEPASCHI, LOVAGLIO

1. MPS:NON FA PREZZO IN BORSA CON VENDITA QUOTA AXA,TEORICO -12

(ANSA) - Mps non fa prezzo in Borsa con la vendita della quota da parte di Axa. La compagnia assicurativa francese ha avviato un accelerated book building per cedere la sua quota in Mps, pari a circa l'8% del capitale ad un prezzo di 2,33 euro per azione. A Piazza Affari il titolo della banca senese registra un calo teorico del 12,2%.

2. MPS: ENTRA AGLI SCAMBI IN BORSA E CEDE IL 12% A 2,40 EURO

(ANSA) - Mps entra agli scambi in Borsa e cede il 12% a 2,40 euro. Axa ha avviato un accelerated book building per cedere la sua quota in Mps, pari a circa l'8% del capitale ad un prezzo di 2,33 euro per azione.

3. MPS: AXA COMPLETA LA VENDITA DELLA QUOTA DEL 7,94%

(ANSA) - Axa ha completato con successo la vendita di 100 milioni di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, pari a circa il 7,94% del capitale sociale della Banca, al prezzo di 2,33 euro per azione. Lo rende noto la compagnia assicurativa francese. La vendita, per un ammontare complessivo pari a 233 milioni di euro, è avvenuta nell'ambito di un'offerta in opzione accelerata riservata a investitori istituzionali.

Dopo il regolamento e la consegna, prevista intorno al 2 marzo 2023, Axa manterrà direttamente o indirettamente lo 0,0007% del capitale sociale della banca senese. La vendita, secondo quanto riporta Bloomberg, consegna ad Axa un guadagno di oltre 30 milioni di euro per un investimento di circa quattro mesi. A Piazza Affari il titolo Mps cede il 9,6% a 2,48 euro. A Parigi il titolo Axa sale dello 0,5% a 29,53 euro.

4. MPS, AXA VENDE IL 7,9% PRESO IN AUMENTO IL SECONDO SOCIO VERSO L'USCITA DAL CAPITALE

Estratto dell’articolo di Francesco Spini per “la Stampa”

Proprio quando il Monte dei Paschi sta per annunciare il ritorno dal 20 marzo nel Ftse Mib, ossia tra le blue chips di Piazza Affari, ecco la sorpresa. Il secondo socio di Siena dopo il Tesoro, cioè la compagnia assicurativa francese Axa, ha deciso di vendere le sue azioni.

Non tutte ma quasi: dal 7,94% a cui era arrivata investendo 200 milioni di euro in occasione dell'ultimo aumento di capitale da 2,5 miliardi, scenderà a un simbolico 0,0007%.

[…] Axa, vendendo tra 2,33 e 2,47 euro, monetizza una buona plusvalenza: tra 33 e 47 milioni di euro. Ma, in una nota, assicura che la vendita «non impatta in alcun modo la partnership con la banca», ossia la joint venture sulle polizze da cui, anche negli anni più bui della banca, Axa ha sempre guadagnato. Per il resto da Parigi assicurano che, dopo la mano tesa in corso d'aumento, Axa non punta ora a «cercare una rappresentanza nel cda», le cui liste vanno depositate entro il 26 marzo. Né vuole «influenzare la strategia di lungo termine della banca». E dunque vende.

C'è chi però nella mossa repentina intravede la volontà di lasciare il campo prima di un'operazione straordinaria che possa coinvolgere Siena, dove il Tesoro punta a vendere il 64,23% raggiunto con il salvataggio del 2017. […]

5. AXA ESCE DAL MONTE DEI PASCHI VENDE L’8% DELLE AZIONI MA RIMANE PARTNER STRATEGICO

Estratto dell’articolo di Andrea Greco per “la Repubblica”

Axa liquida l’8% nel Monte dei Paschi tramite una vendita in Borsa a investitori istituzionali. Il colosso francese non ha spiegato la mossa […] ma secondo alcune fonti […] sarebbe collegata all’insoddisfazione emersa da recenti interlocuzioni sulla storica partnership attraverso cui il colosso assicurativo francese vende polizze sulla rete di filiali della banca senese.

Solo a novembre Axa aveva accettato di investire 200 milioni nel delicato aumento di capitale Mps da 2,5 miliardi di euro, dando un sostegno di rilievo alla sua realizzazione (e a tutela della partnership). Quell’ingresso, che fece di Axa il secondo azionista Mps con l’8% dopo il 64% del Tesoro, era avvenuto a 2 euro per azione. Ieri in Borsa Mps ha chiuso a 2,74 euro (+2,83%), anche se il collocamento, curato da Exane Bnp Paribas e su cui sono già visti compratori fondi e investitori istituzionali, dovrebbe avvenire a sconto di un 10-15% sui prezzi di Borsa. L’incasso stimato sarebbe, quindi, tra 233 e 247 milioni.

[…] Quel che non è noto, e risulta a Repubblica , è che l’ad di Axa Thomas Buberl e l’ad di Mps Luigi Lovaglio si sarebbero di recente confrontati sull’andamento del business comune, e sarebbe emersa una notevole insoddisfazione dei soci francesi: specie a fronte del cospicuo investimento di fine 2022. Certo il rialzo brusco dei tassi […] rende in questa fase di mercato difficile vendere polizze, a chiunque. […]

