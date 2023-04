27 apr 2023 18:13

CRONACHE DAL SOTTO-SCALA – IL SINDACO DI MILANO, BEPPE SALA, DOPO LA RIUNIONE DEL CDA DEL TEATRO LA SCALA, PARLA DEL FUTURO SOVRINTENDENTE: “TUTTE LE IPOTESI SONO APERTE, MA NON VOGLIAMO AFFRONTARE ADESSO LA QUESTIONE. IL MIO SCOPO SARÀ EVITARE DIVISIONI E TROVARE UNA SOLUZIONE CHE METTA TUTTI INSIEME” – LE IPOTESI: PROLUNGARE IL CONTRATTO A MEYER PER UN ANNO, RINNOVARLO PER ALTRI CINQUE O SOSTITUIRLO?