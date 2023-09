CROSETTO RICEVE IL GENERALE VANNACCI: “UN INCONTRO DI CARATTERE PRIVATO”. E NON POTEVA VEDERLO A CASA SUA? - IL MINISTRO DELLA DIFESA HA AVUTO UN COLLOQUIO COL GENERALE CHE AVEVA CHIESTO DI ESSERE RICEVUTO DOPO CHE IL MINISTRO AVEVA INVOCATO UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI SUOI CONFRONTI PER I CONTENUTI DEL LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO” – VANNACCI: “SONO SODDISFATTO DELL'INCONTRO. IL LIBRO? SIAMO IN CONTATTO CON DIVERSE CASE EDITRICI PER..."

GUIDO CROSETTO E ROBERTO VANNACCI - POSTER BY MACONDO

(ANSA) - "Sono estremamente soddisfatto dell'incontro e del fatto che il ministro abbia accettato di ricevermi. Del resto come è già noto sono stato io a chiederlo". Così il generale Roberto Vannacci, il quale oggi è stato ricevuto a rapporto al ministero della Difesa dal ministro Guido Crosetto.

Vannacci, che lo scorso agosto è stato avvicendato nel suo incarico alla guida dell'Istituto geografico militare dal generale di divisione Massimo Panizzi, ha spiegato: "attualmente sono in licenza ma quando tornerò in servizio proseguirò nella mia attività in base alle indicazione dei miei superiori, non sono stato spostato di sede".

In merito alle vendite del suo libro ha aggiunto: "quando riterrò opportuno e produttivo comunicare i numeri lo farò, ma non adesso", ha detto Vannacci annunciando di essere "già in contatti avanzati con diverse case editrici straniere che hanno richiesto la pubblicazione del libro in altri Paesi europei". Dopo la prima a Villasimius, per domani è invece prevista la presentazione del suo libro a Marina di Pietrasanta: "ci saranno anche altri appuntamenti, il libro va avanti per la sua strada", ha detto il generale.

CROSETTO RICEVE VANNACCI

Estratto da corriere.it

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ricevuto a rapporto il generale Roberto Vannacci per motivi di «carattere privato». Lo comunica la Difesa. La richiesta era stata avanzata alcuni giorni fa dallo stesso Vannacci, il quale nelle ultime settimane è stato al centro delle polemiche per il suo libro.

Era stato lo stesso militare, l’1 settembre scorso, a chiedere di essere ricevuto dopo che il ministro aveva chiesto un procedimento disciplinare nei suoi confronti per i contenuti del libro «Il mondo al contrario». Crosetto ha convocato Vannacci sulla base dell’art. 735 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90. La norma in questione prevede che «ogni militare può chiedere, per via gerarchica, di conferire con il ministro della Difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina».

Il ministro aveva assicurato che non si sarebbe sottratto alla richiesta del generale: «Lo riceverò, dirò lui che cosa penso di questa vicenda». E poi aveva aggiunto: «Se è un vero militare ha capito che l’unico che ha agito da militare è il ministro» (...)

il generale roberto vannacci vannacci presentazione a villasimius