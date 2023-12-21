CUCÙ-FLASH! – “ERA UNA FAVOLA BELLA, QUELLA CHE RACCONTAVA GIUSEPPE CONTE. IL MIO SUPERBONUS, DICEVA, HA CREATO “MEZZO MILIONE DI POSTI DI LAVORO” (1 DICEMBRE 2021), ANZI DI PIÙ, “900 MILA” (17 FEBBRAIO 2023), FACCIAMO CIFRA TONDA, “UN MILIONE, DATI ALLA MANO” (4 SETTEMBRE 2023). PURTROPPO IERI SI È FATTO INCAUTAMENTE INTERVISTARE DA SIMONE SPETIA DI RADIO24, CHE AVEVA ANCHE LUI I “DATI ALLA MANO”: “SONO 170 MILA, SECONDO I COSTRUTTORI”. E CONTE ZITTO. FINE DELLA FAVOLA (PERÒ NON SI FA COSÌ, A NATALE)’’ - SEBASTIANO MESSINA, DA ‘’REPUBBLICA’’

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COSA HA SPINTO IGNAZIO LA RUSSA, SECONDA CARICA DELLO STATO, AD ATTACCARE MATTARELLA E IL SUO PRESUNTO ABUSO DI POTERI? L’HA FATTO “PER CREARE CON MALIZIA O PER RAGIONI INCONFESSABILI UN INCIDENTE AL MASSIMO LIVELLO” (COME SI CHIEDE FOLLI SU ‘REPUBBLICA’)? - L’IPOTESI VOCIFERANTE COLLEGA TALE SGARBO ISTITUZIONALE ALLA SITUAZIONE GIUDIZIARIA, SEMPRE PIÙ COMPLESSA, IN CUI È FINITO IL FIGLIO LEONARDO APACHE, DENUNCIATO PER STUPRO DA UNA RAGAZZA – INFATTI, NELLE ULTIME ORE SONO SPUNTATI ANCHE TRE FILMATI GIRATI CON I TELEFONINI CHE DOCUMENTANO COSA È ACCADUTO LA SERA DEL 18 MAGGIO 2023 NELLA CASA MILANESE DEL PRESIDENTE DEL SENATO - INTERROGATO OGGI IN PROCURA A MILANO LEONARDO APACHE, A CUI È STATO PRELEVATO IL DNA, HA RESPINTO LE ACCUSE DI STUPRO E HA CONFERMATO CHE IL RAPPORTO SESSUALE CON LA RAGAZZA C’È STATO MA CHE LEI ERA CONSENZIENTE… - VIDEO

DAGOREPORT - PROCEDE A PASSO DI MARCIA LA PRESA DEL POTERE ASSOLUTO DELLA DUCETTA. OBIETTIVO: L'OCCUPAZIONE DEI SERVIZI SEGRETI - NEL GIUGNO 2024 SCADE IL MANDATO ALL’AISI DI MARIO PARENTE. IL CANDIDATO CHE MELONI E CAMERATI VOGLIONO IMPORRE È GIUSEPPE DEL DEO, EX UFFICIALE DELL’ESERCITO - MA CON DEL DEO ALL’AISI E CARAVELLI ALL’AISE, LE DUE AGENZIE SI TROVEREBBERO ALLA GUIDA BEN DUE ESPONENTI PROVENIENTE DALL’ESERCITO, UNO SQUILIBRIO CHE SUSCITEREBBE ATTRITI CON FINANZA, CARABINIERI E POLIZIA - CHE FARE? SI VOCIFERA CHE LA STRATEGIA DI MANTOVANO SAREBBE DI RESETTARE TUTTI I VERTICI SOSTITUENDO ANCHE ELISABETTA BELLONI A CAPO DEL DIS E GIOVANNI CARAVELLI ALL’AISE, NOMINANDO COSÌ ESPONENTI A LUI FEDELISSIMI NEI RUOLI CHIAVE DELL’INTELLIGENCE... 

MUSICA, MINISTRO! - IMPARATA L’ARTE, E MESSA DA PARTE CON I VARI E AVARIATI GIULI, BUTTAFUOCO E CRESPI, L’ATTENZIONE DI SANGIULIANO SI SPOSTA ORA SULLA MUSICA, CHE HA NELLO SPARTITO UN SOLO OBIETTIVO: VIA I FRANCESI! CON LA SCUSA DEI SETTANT’ANNI NON SERVITA PER LISSNER, IL GABINETTO SANGIULIANESCO VORREBBE LIBERARSI DALLO SCALIGERO MEYER (PERÒ APPREZZATO DAI PRIVATI E DA PARTE DEL CDA CON IL SINDACO SALA MEDIATORE) FAVORENDO L’ARRIVO DA VENEZIA DI FORTUNATO ORTOMBINA - IL CASQUÈ FINALE VEDRÀ PROTAGONISTA LA VENEZI A VENEZIA, MA NON ALLA FENICE, BENSÌ ALLA DIREZIONE MUSICA DELLA BIENNALE DI BUTTAFUOCO…