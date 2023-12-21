CUCÙ-FLASH! – “ERA UNA FAVOLA BELLA, QUELLA CHE RACCONTAVA GIUSEPPE CONTE. IL MIO SUPERBONUS, DICEVA, HA CREATO “MEZZO MILIONE DI POSTI DI LAVORO” (1 DICEMBRE 2021), ANZI DI PIÙ, “900 MILA” (17 FEBBRAIO 2023), FACCIAMO CIFRA TONDA, “UN MILIONE, DATI ALLA MANO” (4 SETTEMBRE 2023). PURTROPPO IERI SI È FATTO INCAUTAMENTE INTERVISTARE DA SIMONE SPETIA DI RADIO24, CHE AVEVA ANCHE LUI I “DATI ALLA MANO”: “SONO 170 MILA, SECONDO I COSTRUTTORI”. E CONTE ZITTO. FINE DELLA FAVOLA (PERÒ NON SI FA COSÌ, A NATALE)’’ - SEBASTIANO MESSINA, DA ‘’REPUBBLICA’’-