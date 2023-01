3 gen 2023 12:26

IL CUCÙ DI SEBASTIANO MESSINA: “VIRGINIA RAGGI DAVA LA COLPA DI TUTTO A 'QUELLI DI PRIMA'. ADESSO CHE 'QUELLI DI PRIMA' SONO TORNATI, DANNO LA COLPA ALLA RAGGI SE I CINGHIALI ANCORA SCORRAZZANO TRA I RIFIUTI E PERSINO SE PIAZZA NAVONA ASPETTA LA BEFANA CON I BANCHI DI PECORINO E IL TIRO A SEGNO, COME IN UNA FIERA DI PAESE. NON CI ILLUDEVAMO CHE GUALTIERI FOSSE BABBO NATALE, MA NON IMMAGINAVAMO CHE PER LIBERARCI DEI RIFIUTI, DEI CINGHIALI E DELLE BANCARELLE DEI TREDICINE CI SAREMMO RIDOTTI AD ASPETTARE LA BEFANA”