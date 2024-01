IN CULO AI POVERI – IL REDDITO DI CITTADINANZA E' PRATICAMENTE SPARITO: A FINE MESE SOLO 460 MILA FAMIGLIE RICEVERANNO L’ASSEGNO DI INCLUSIONE, IL NUOVO SUSSIDIO PENSATO DAL GOVERNO MELONI – IN MEDIA SI TRATTA DI 635 EURO MENSILI – A FINE NOVEMBRE, DOPO LA FUORIUSCITA DEGLI “OCCUPABILI”, ERANO RIMASTE 824 MILA FAMIGLIE CON IL REDDITO “GRILLINO”

Alla fine di questo mese, il 26 gennaio, 450 mila famiglie riceveranno il primo accredito dell’Assegno di inclusione, il sussidio che ha sostituito il Reddito di cittadinanza. In media si tratta di 635 euro mensili che andranno a famiglie con componenti “non occupabili”, secondo la definizione della riforma Meloni: con figli minori, over 60, disabili o fragili.

Si tratta però solo di una parte di quanti prendevano prima il Reddito. A fine novembre – dopo la fuoriuscita degli “occupabili” (18-59 anni, senza figli, disabili, over 60 o fragili) – erano rimaste 824 mila famiglie con il Reddito. Ma l’Inps stima che la platea potenziale del nuovo Adi calerà a 737 mila, per via dei requisiti diventati ora più stringenti. Di queste 737 mila – pari a 1.757.000 persone – in 476 mila hanno già fatto domanda per Adi. E 450 mila hanno completato anche il passaggio della compilazione del Pad, il Patto di attivazione digitale, entro il 7 gennaio. Riceveranno per prime i soldi.

La ministra del Lavoro Marina Calderone respinge l’idea che il governo faccia cassa sui poveri: «Non c’è una sostanziale differenza di spesa, ma solo una divisione delle platee tra occupabili e fragili». Se il Reddito prima valeva 7,7 miliardi all’anno, secondo quanto ricostruisce il ministero, oggi i due sussidi che lo sostituiscono pesano per 6,85 miliardi a cui sommare 100 milioni per l’incentivo assunzioni. In particolare per l’Adi risultano stanziati 5,5 miliardi.

Per l’Sfl – lo Strumento per la formazione e il lavoro, 350 euro al mese per 12 mesi al massimo, senza proroghe – ci sono 1,35 miliardi.

Va detto che nella prima manovra Meloni dal fondo del Reddito fu sottratto da subito 1 miliardo all’anno. Altre economie potrebbero poi venire dall’Sfl, l’indennità da 350 euro se si segue un corso di formazione o si fa un orientamento al lavoro o anche un Puc, un progetto utile alla collettività. [...]

Quando invece ad aver perso il vecchio sussidio via sms sono stati in 240 mila. Solo il 22% ha provato a entrare nella nuova misura. Delle 155 mila domande ne sono state accolte appena 55.801: ancora non si sa se le altre sono state respinte o sono ancora in lavorazione. Delle 55 mila accolte, i 350 euro sono stati erogati a 23 mila persone. E anche qui non si sa se per una mensilità o più.

Il ministero sottolinea poi che 10.934 persone che hanno richiesto l’Sfl hanno trovato lavoro, senza specificare se in autonomia, tramite i centri per l’impiego o le agenzie per il lavoro. [...]

