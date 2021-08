IL CUOMO SBAGLIATO NEL MOMENTO SBAGLIATO – FINCHÉ SERVIVA PER FARE LA GUERRA A TRUMP, IL GOVERNATORE DI NEW YORK VENIVA INCENSATO E SPINTO DAI VERTICI DEL PARTITO DEMOCRATICO: POI, MAGICAMENTE, UNA VOLTA SPARITO DAI RADAR IL CIUFFO DI DONALD, I DEM HANNO INIZIATO A BOMBARDARLO PER LE ACCUSE DI MOLESTIE SESSUALI (NOTE DA MESI…)

Orlando Sacchelli per www.ilgiornale.it

andrew cuomo donald trump

È stato uno dei più strenui oppositori di Trump. Poi, quando non serviva più, i democratici gli hanno dato il benservito. I primi a scaricare Andrew Cuomo sono stati proprio loro, i compagni di partito. C'è chi lo ha fatto con più enfasi - vedi la pasionaria Alexandria Ocasio-Cortez - e chi, invece, semplicemente gli ha consigliato di farsi da parte (Biden). Alla fine per evitare l'impeachment Cuomo si è dimesso, annunciandolo ai newyorchesi in diretta tv.

andrew cuomo 1

Erano mesi che Cuomo era sulla graticola, con l'accusa di molestie sessuali. Ma la sua caduta era iniziata prima, con lo scandalo, maldestramente occultato, sulla gestione delle case di riposo per anziani, e il numero di morti per Covid occultato.

ANDREW CUOMO SI DIMETTE IN DIRETTA TV

I suoi collaboratori avrebbero modificato il numero di vittime per coronavirus: si parla di circa 4mila persone, morte in ospedale ma contagiate nei ricoveri per anziani. Questo dato non sarebbe finito nel computo delle vittime nelle case di riposo. Per quale motivo? Come hanno amesso i collaboratori di Cuomo al fine di evitare un’inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia di Trump, in un momento in cui lo scontro tra il presidente e il governatore era a livelli altissimi.

donald trump

Di un altro aspetto bisogna tenere conto. Il Partito democratico è cambiato, non è più quello dei tempi di Clinton, o anche prima. Tra le nuove correnti c'è quella ultraliberal che si batte per le minoranze e strizza l'occhio al MeToo (il movimento femminista contro le molestie sessuali e la violenza sulle donne diffuso in modo virale a partire dall'ottobre 2017).

il tweet di trump su cuomo

Questa componente non poteva tollerare oltre i modi spicci e per certi versi arroganti di Cuomo. Stritolato uno dei protagonisti degli ultimi anni, i dem dovranno trovare un adeguato sostituto, in grado di tenere insieme i vari interessi forti che si erano stretti attorno a Cuomo: i grandi fondi finanziari, le società immobiliari e farmaceutiche, le banche, oltre alle minoranze in cerca di riscatto (vecchia anima della sinistra).

donald trump mario cuomo

Il mix tra il progressismo e il potere (economico) della Grande Mela è alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio. Lo stesso discorso vale anche per gli Stati Uniti. Morto (politicamente) un Cuomo, se ne fa un altro...

