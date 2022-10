13 ott 2022 19:32

DAGO: ''SGARBI ALLA CULTURA? FARE IL MINISTRO NON È UN 'ONE MAN SHOW'. DEVI DIRIGERE UNO STAFF E INGOIARE ROSPI DALLA MATTINA ALLA SERA. LASCI PERDERE, LO DICO PER LA SUA SALUTE MENTALE, SGARBI NON È ADATTO A QUESTO RUOLO. E' UN MOMENTO DELICATO PER IL PAESE, C’E’ LA GUERRA, NON È IL CASO DI AGGIUNGERE ANCHE I FUOCHI D’ARTIFICIO...''