11 lug 2020 17:43

DAGO-BOMBA! E SE LA SOLUZIONE PER AUTOSTRADE FOSSE LO SPEZZATINO? MENTRE GIANNI MION E I VERTICI DI ATLANTIA SONO IN CONCLAVE E STUDIANO LA PROPOSTA DEFINITIVA DA PRESENTARE AL GOVERNO PER EVITARE LA REVOCA, SI FA STRADA L’IDEA CHE OLTRE A SCENDERE SOTTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA NEL CONTROLLO DI ASPI, LA CONCESSIONE POSSA ESSERE “ASCIUGATA” CEDENDONE PEZZI AD ALTRI OPERATORI. PER ESEMPIO AL GRUPPO TOTO, CHE GIÀ GESTISCE LA STRADA DEI PARCHI, POTREBBE ANDARE LA DORSALE ADRIATICA…