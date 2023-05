“È UNA GARA TRA ME E BIDEN” - RON DESANTIS LANCIA IL GUANTO DI SFIDA A TRUMP: A UN GRUPPO DI DONATORI FA CAPIRE CHE ORMAI È SCESO IN CAMPO PER LA PRESIDENZIALI 2024. MANCA L’ANNUNCIO UFFICIALE, CHE POTREBBE ARRIVARE A FINE MESE - MA COME MAI NON HA ASPETTATO A ESPORSI? GLI SERVONO I SOLDI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE VISTO CHE IL TYCOON HA MESSO SUL PIATTO 12 MILIONI DI DOLLARI NELLE ULTIME SETTIMANE PER DISTRUGGERLO - ANCHE SE DOVESSE VINCERE LE PRIMARIE REPUBBLICANE, PER DESANTIS NON SAREBBE FACILE CONVINCERE I…