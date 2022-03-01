DAGO-FLASH! - L'UNICO CHE HA LA CHIAVE PER FAR TERMINARE IL DELIRIO DI PUTIN E' XI JINPING SENZA LA CINA, SECONDA ECONOMIA AL MONDO, LA RUSSIA E' FINITA - IL MONDO L'HA ISOLATO: ALL'ONU, HANNO VOTATO CONTRO PUTIN 141 PAESI, A FAVORE SOLO 5 - I CAPI MILITARI DI USA E CINA IN CONTATTO CONTINUO. SONO D'ACCORDO SUL METTERE FUORI CAUSA PUTIN MA NON LA RUSSIA - SE 'MAD VLAD' NON SI CONVINCE, LO LASCERANNO AL SUO DESTINO SIBERIANO

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politica

PUTIN USERÀ LA BOMBA ATOMICA? LE MINACCE DELLA RUSSIA SONO SPACCONATE. L’UTILIZZO DI ATOMICHE A BASSA INTENSITÀ NON È IMPOSSIBILE, MA AL MOMENTO È IMPROBABILE" - BENJAMIN HAUTECOUVERTURE, POLITOLOGO FRANCESE ESPERTO IN ARMI NUCLEARI: "LA LINEA ROSSA DA NON SUPERARE È L’INVIO DI TRUPPE, CHE INFATTI NESSUN PAESE ADERENTE ALLA NATO MANDERÀ IN UCRAINA. POI C’È UNA LINEA ARANCIONE SCURO, RAPPRESENTATA DAI SISTEMI DI ARMAMENTO PESANTI, OFFENSIVI - PUTIN È IMPAZZITO? LE SUE MOSSE MILITARI SUL CAMPO SONO RAZIONALI”

GLI EFFETTI DELLA GUERRA DI PUTIN ALL’UCRAINA? IL PREZZO DEL GAS SFONDA IL TETTO DEI 200 EURO, IN ITALIA IN ARRIVO OLTRE 9MILA PROFUGHI, STATI UNITI E L’UNIONE EUROPEA VOGLIONO ESCLUDERE LA RUSSIA DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE - LE FORZE RUSSE SONO ANCORA A CIRCA 25 CHILOMETRI DAL CENTRO DI KIEV, A MARIUPOL, ASSEDIATA DAI MILITARI DI PUTIN, MANCANO ACQUA E CIBO - L’UCRAINA CHIEDE LA PARTECIPAZIONE DI MEDIATORI INTERNAZIONALI AI NEGOZIATI CON LA RUSSIA, QUANDO RIPRENDERANNO PER UN TERZO ROUND NEL FINE SETTIMANA. VON DER LEYEN: "PRONTI A NUOVE SANZIONI"

“ABBIAMO SPINTO LONTANO LA RUSSIA, ANZICHÉ AVVICINARLA SEMPRE PIÙ CON RAPPORTI NORMALIZZATI” - LO STORICO BRITANNICO DONALD SASSOON: “ABBIAMO TRATTATO LA DISSOLUZIONE DELL'URSS COME UNA SCONFITTA DELLA RUSSIA, COME SE NON FOSSE STATA UNA DECISIONE DEI RUSSI STESSI, DI GORBACEV, LA FINE DELL'IMPERO SOVIETICO. CHE NON SI DOVESSE ALLARGARE LA NATO LO DICEVANO IN TANTI, ALL'EPOCA. NEGLI ANNI '90 SI PENSAVA CHE SI POTESSERO INTAVOLARE DISCUSSIONI CON MOSCA. ABBIAMO COSTRETTO LA RUSSIA, INVECE, AD ALLINEARSI CON LA CINA…”