“ABBIAMO SPINTO LONTANO LA RUSSIA, ANZICHÉ AVVICINARLA SEMPRE PIÙ CON RAPPORTI NORMALIZZATI” - LO STORICO BRITANNICO DONALD SASSOON: “ABBIAMO TRATTATO LA DISSOLUZIONE DELL'URSS COME UNA SCONFITTA DELLA RUSSIA, COME SE NON FOSSE STATA UNA DECISIONE DEI RUSSI STESSI, DI GORBACEV, LA FINE DELL'IMPERO SOVIETICO. CHE NON SI DOVESSE ALLARGARE LA NATO LO DICEVANO IN TANTI, ALL'EPOCA. NEGLI ANNI '90 SI PENSAVA CHE SI POTESSERO INTAVOLARE DISCUSSIONI CON MOSCA. ABBIAMO COSTRETTO LA RUSSIA, INVECE, AD ALLINEARSI CON LA CINA…”