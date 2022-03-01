PUTIN USERÀ LA BOMBA ATOMICA? LE MINACCE DELLA RUSSIA SONO SPACCONATE. L’UTILIZZO DI ATOMICHE A BASSA INTENSITÀ NON È IMPOSSIBILE, MA AL MOMENTO È IMPROBABILE" - BENJAMIN HAUTECOUVERTURE, POLITOLOGO FRANCESE ESPERTO IN ARMI NUCLEARI: "LA LINEA ROSSA DA NON SUPERARE È L’INVIO DI TRUPPE, CHE INFATTI NESSUN PAESE ADERENTE ALLA NATO MANDERÀ IN UCRAINA. POI C’È UNA LINEA ARANCIONE SCURO, RAPPRESENTATA DAI SISTEMI DI ARMAMENTO PESANTI, OFFENSIVI - PUTIN È IMPAZZITO? LE SUE MOSSE MILITARI SUL CAMPO SONO RAZIONALI”
“QUESTA NOTTE ABBIAMO SFIORATO LA FINE DELL'UCRAINA E DELL'EUROPA” – ZELENSKY DURISSIMO DOPO L’ATTACCO DEI RUSSI ALLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA: "UN DISASTRO SAREBBE SEI VOLTE PEGGIORE DI CHERNOBYL. I RUSSI SI SONO DIMENTICATI DELLA TRAGEDIA DEL 1986?" - E CHIEDE SANZIONI PIÙ SEVERE CONTRO LA RUSSIA, “UNO STATO TERRORISTA NUCLEARE” - VIDEO
GLI EFFETTI DELLA GUERRA DI PUTIN ALL’UCRAINA? IL PREZZO DEL GAS SFONDA IL TETTO DEI 200 EURO, IN ITALIA IN ARRIVO OLTRE 9MILA PROFUGHI, STATI UNITI E L’UNIONE EUROPEA VOGLIONO ESCLUDERE LA RUSSIA DAL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE - LE FORZE RUSSE SONO ANCORA A CIRCA 25 CHILOMETRI DAL CENTRO DI KIEV, A MARIUPOL, ASSEDIATA DAI MILITARI DI PUTIN, MANCANO ACQUA E CIBO - L’UCRAINA CHIEDE LA PARTECIPAZIONE DI MEDIATORI INTERNAZIONALI AI NEGOZIATI CON LA RUSSIA, QUANDO RIPRENDERANNO PER UN TERZO ROUND NEL FINE SETTIMANA. VON DER LEYEN: "PRONTI A NUOVE SANZIONI"
“ABBIAMO SPINTO LONTANO LA RUSSIA, ANZICHÉ AVVICINARLA SEMPRE PIÙ CON RAPPORTI NORMALIZZATI” - LO STORICO BRITANNICO DONALD SASSOON: “ABBIAMO TRATTATO LA DISSOLUZIONE DELL'URSS COME UNA SCONFITTA DELLA RUSSIA, COME SE NON FOSSE STATA UNA DECISIONE DEI RUSSI STESSI, DI GORBACEV, LA FINE DELL'IMPERO SOVIETICO. CHE NON SI DOVESSE ALLARGARE LA NATO LO DICEVANO IN TANTI, ALL'EPOCA. NEGLI ANNI '90 SI PENSAVA CHE SI POTESSERO INTAVOLARE DISCUSSIONI CON MOSCA. ABBIAMO COSTRETTO LA RUSSIA, INVECE, AD ALLINEARSI CON LA CINA…”
“CHIEDO AGLI STATI EUROPEI DI SOSTENERE LA NOSTRA BATTAGLIA. SE CADE L’UCRAINA, CADETE ANCHE VOI” – ZELENSKY SI MOSTRA IN TV PER SMENTIRE LE VOCI RUSSE SU UNA SUA FUGA E RINGRAZIA ERDOGAN PER IL SUPPORTO - PUTIN RINGHIA: “KIEV ACCETTI TUTTE LE NOSTRE CONDIZIONI” – LA CENTRALE DI ZAPORIZHZHIA È ORA SOTTO IL CONTROLLO DELLA RUSSIA MA L’INCENDIO E’ STATO SPENTO… - VIDEO