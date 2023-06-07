vincenzo de luca contro giorgia meloni 7 ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN COME MAO - MEME BY EMILIANO CARLI lorenzo guerini vincenzo de luca contro giorgia meloni 8
DAGO-FLASH – VOCI DAL NAZARENO: VINCENZO DE LUCA PREPARA LA SUA CORSA SOLITARIA ALLA REGIONE CAMPANIA. NELLA DIREZIONE DEM DI LUNEDÌ 1 GIUGNO NON CI SARÀ LO STRAPPO DEGLI EX RENZIANI DI “BASE RIFORMISTA” CHE, ALMENO PER ORA, VOGLIONO PROVARE AD AVERE VOCI IN CAPITOLO PER DARE UNA RADDRIZZATA ALLA LINEA POLITICA SCELTA DALLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD ELLY SCHLEIN...-
vincenzo de luca contro giorgia meloni 7 ELLY SCHLEIN ELLY SCHLEIN COME MAO - MEME BY EMILIANO CARLI lorenzo guerini vincenzo de luca contro giorgia meloni 8
"BANALIS", FREGNACCIA SARA’ LEI! - COME DAGO-RIVELATO IL 12 APRILE, PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI ANNUNCIANO LA SEPARAZIONE. AL NOSTRO SCOOP I DUE SMENTIRONO CON TONI COATTI: “SITO DE FREGNACCE”, “FATEVI I CAZZI VOSTRI”. EPPURE, DOPO NEANCHE DUE MESI SONO COSTRETTI A CALARE LE BRAGHE E A LAVARLE IN PUBBLICO CON UN’INTERVISTA LECCATA E LACCATA A “VANITY FAIR” - COME GIA’ AVVENNE PER TOTTI E ILARY BLASI, ANCHE LORO “TANATI” DA DAGOSPIA NELLA CRISI CONIUGALE E ALTRETTANTO POLLI NEL TENTARE DI NEGARE L’EVIDENZA, ANCHE IN QUESTO CASO LA SMENTITA SI RITORCE CONTRO CHI LA FA - MORALE DELLA FAVA: DAGOSPIA AVEVA RAGIONE, LORO TORTO. A CHI TOCCA, NUN SE ‘NGRUGNA!
FLASH! - QUESTA MATTINA NICOLA PORRO, FRESCO REDUCE DALL'INTERVISTA CON GIORGIA MELONI, HA RINNOVATO IL CONTRATTO CON IL BISCIONE PER LA NUOVA STAGIONE SU RETE4: OLTRE ALLA CONDUZIONE DI "QUARTA REPUBBLICA" (OGNI LUNEDI'), NICOLINO TERRA' BANCO OGNI GIORNO CON "STASERA ITALIA" AL POSTO DI BARBARA PALOMBELLI...
FLASH! – SUL COLOMBIAGATE CHE VEDE INDAGATI PROFUMO E D’ALEMA, AL FINE DI RICOSTRUIRE L'INTERA VICENDA, ALL’EPOCA FU AVVIATA UN’INCHIESTA INTERNA DA PARTE DEL PRESIDENTE DI LEONARDO, LUCIANO CARTA (CHE HA COME DELEGHE I RAPPORTI INTERNAZIONALI, COSÌ COME LA DIREZIONE DELL’INTERNAL AUDITING). BEH, IL RISULTATO DELL’AUDIT DI CARTA FU CHE TUTTO ERA POSTO…
DAGOREPORT! EUROPEE DA INCUBO PER I PARTITI ITALIANI – IL PIANO DI GIORGIA MELONI (ACCORDO TRA DESTRA E PPE) PER CONQUISTARE LA COMMISSIONE EUROPEA SI SCONTRA CON LA DURA OPPOSIZIONE DEI CRISTIANO-DEMOCRATICI E DEI LIBERALI TEDESCHI, CHE NON VOGLIONO UN’ITALIANA “QUEEN-MAKER” (DI MERKEL CE N'E' UNA SOLA) E NON SOPPORTANO L’ATTIVISMO SCODINZOLANTE DI MANFRED WEBER CHE SOGNA DI PRENDERE IL POSTO DI URSULA (E LA TERZA TRANCHE DEL PNRR E' SCOMPARSA) – GUAI POTREBBERO ARRIVARE PER LA DUCETTA DALLE ELEZIONI IN SPAGNA E POLONIA – I RAPPORTI DI FORZA CON SALVINI (CHE VUOLE MOLLARE LE PEN E AFD) E QUEL POCO CHE RESTA DI BERLUSCONI – ELLY SCHLEIN, CON LE SUE 5 DONNE CAPILISTA, FA INCAZZARE GENTILONI E MEZZO PD – I GRILLINI DELUSI DALL'IRRILEVANZA DI CONTE SPERANO CHE PRESTO VENGA ASSOLTA CHIARA APPENDINO
FARINELLI IN BRODO – GRAN FESTA A ROMA PER MARTIN SCORSESE E IL SUO CINEMA. MA SORGE MALIZIOSA LA DOMANDA: IL FELSINEO FARINELLI, ANZICHÉ INVITARE ADESSO SCORSESE A ROMA ALLA CASA DEL CINEMA PER POI AVERLO A BOLOGNA ALLA RASSEGNA IDEATA SEMPRE DA LUI, NON AVREBBE FATTO MEGLIO AD ASSICURARSI L'ANTEPRIMA DEL SUO NUOVO FILM “KILLERS OF THE FLOWER MOON”, LA CUI USCITA (IL 19 OTTOBRE) RICADE PROPRIO SULLE DATE DELLA FESTA DEL CINEMA DI ROMA, PRESIEDUTA DALLO STESSO FARINELLI?