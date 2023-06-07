DAGO-FLASH – VOCI DAL NAZARENO: VINCENZO DE LUCA PREPARA LA SUA CORSA SOLITARIA ALLA REGIONE CAMPANIA. NELLA DIREZIONE DEM DI LUNEDÌ 1 GIUGNO NON CI SARÀ LO STRAPPO DEGLI EX RENZIANI DI “BASE RIFORMISTA” CHE, ALMENO PER ORA, VOGLIONO PROVARE AD AVERE VOCI IN CAPITOLO PER DARE UNA RADDRIZZATA ALLA LINEA POLITICA SCELTA DALLA SEGRETARIA MULTIGENDER DEL PD ELLY SCHLEIN...

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