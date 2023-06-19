DAGO-FLASH! VOCI DA DENTRO DALLA DIREZIONE PD: “PRATICAMENTE E’ LA DIREZIONE DI ARTICOLO 1. CI SONO SOLO LORO. MANCANO TUTTI I BIG. IN FONDO ALLA SALA, A CONTROLLARE LA SEGRETARIA, C'E' LA FILA DEI BADANTI DELL'AREA DI FRANCESCHINI: SERENI, LOSACCO, BRAGA – LIA QUARTAPELLE AD INIZIO LAVORI INTERVIENE PER CHIEDERE LA DIRETTA STREAMING SU TUTTI I LAVORI E NON SOLO SULLA RELAZIONE INTRODUTTIVA DELLA SEGRETARIA. LA SCHLEIN HA FATTO NOTARE CHE QUESTA ERA LA PRASSI DURANTE L’EPOCA RENZI E INIZIA A CIANCIARE DI “ESTATE MILITANTE” (CIAO CORE)-