13 mar 2023 11:42

DAGO-SBAGLIA - CI SCUSIAMO CON IL MAGISTRATO GIOVANNI FAVI PER UN ARTICOLO PUBBLICATO IN DATA 15 NOVEMBRE 2020 (E POI RIMOSSO), IN CUI RIPORTAVAMO DI UNA SUA MAIL PRIVATA, CON INFORMAZIONI DI PROVENIENZA SCIENTIFICA, SULLE PROPRIETÀ DI PREVENZIONE ANTI-COVID DI ALCUNE SOSTANZE, TRA CUI LA LIQUIRIZIA COME DA STUDI DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II° DI NAPOLI – IL DOTT. FAVI NON SI ERA ARROGATO ALCUNA COMPETENZA MEDICA, NÉ AVEVA DATO CONSIGLI, MA SEMPLICEMENTE AVEVA COMUNICATO NOTIZIE DIFFUSE DA ORGANI SCIENTIFICI, INFORMANDO CHE ERANO ANCORA DA VAGLIARE…