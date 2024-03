15 mar 2024 13:48

DAGO SCRIVE: “UN ITALIANO SU DUE NON VOTA. SENZA METÀ DEGLI ELETTORI, CHE DEMOCRAZIA È? NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, DEL PEC E DELLO SPID, SIAMO ANCORA CON LAPIS E CABINA: NON CAPISCO PERCHÉ NON ESISTA IL VOTO VIA PC O SMARTPHONE” - CAZZULLO RISPONDE: “SONO D’ACCORDO. IL VOTO ELETTRONICO ESISTE GIÀ IN MOLTI PAESI, IN DUE FORME. O SI VOTA AL COMPUTER ANDANDO AL SEGGIO. OPPURE DA CASA, VIA INTERNET. IN ESTONIA SI FA DAL 2007. UN’ALTRA POSSIBILITÀ È IL VOTO VIA POSTA, UTILIZZATO NELLE ELEZIONI AMERICANE DEL 2020. MA IL RISCHIO E' CHE IN ITALIA…"