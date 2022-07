FINE DEI GIOCHI? - LA LEGA NON PARTECIPERÀ AL VOTO DI FIDUCIA, E “FORZA ITALIA” STA DECIDENDO SE VOTARE O MENO LA RISOLUZIONE PRESENTATA DA CASINI, MA IL GRUPPO “SI SENTE ANCORA VINCOLATO ALLA RISOLUZIONE PROPOSTA DALLA LEGA” - SALVINI NON SI PRENDE LA RESPONSABILITÀ DELLA SCELTA: NON PARLERÀ LUI IN AULA MA CANDIANI - IL PALLINO È NELLE MANI DI BERLUSCONI E DEI “DRAGHIANI” DEL SUO PARTITO, MA SEMBRA MOLTO DIFFICILE CHE “MARIOPIO” RIMANGA A PALAZZO CHIGI…