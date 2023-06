19 giu 2023 16:27

DAGONEWS! DOPO MESI TRASCORSI CON LO SPAURACCHIO DI ESSERE SOSTITUITO DA CHIARA APPENDINO, CONTE INCASSA L’ELOGIO DI GRILLO PER IL COMIZIO GRINTOSO NELLA MANIFESTAZIONE DI SABATO. IL PEPPINIELLO DESCAMISADO DI LOTTA E DI PIAZZA HA ECCITATO BEPPE MAO CHE HA IN MENTE L’ENNESIMO RITORNO ALLE ORIGINI DEL M5S: SI TORNA AL “VAFFA”. NO AL CAMPO LARGO COL PD, NO ALL’ALLEANZA CON I DEM PER LE REGIONALI IN PIEMONTE DEL 2024, NIENTE TRASFORMAZIONE DEL MOVIMENTO IN PARTITO E CORSA SOLITARIA VERSO LE EUROPEE…