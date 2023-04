DAGONEWS! COME SGOMITA CINGOLANI – L’EX MINISTRO È ATTIVISSIMO: VOCI INTERNE DI LEONARDO DICONO CHE SI SIA GIÀ MESSO AL LAVORO PER MODIFICARE L’ORGANIGRAMMA DELLA PRIMA LINEA (MANCO FOSSE GIÀ AD). IERI HA INCONTRATO IL MINISTRO DELLA DIFESA CROSETTO, E OGGI IL CAPO DEL MEF GIORGETTI. ENTRAMBI I COLLOQUI SAREBBERO STATI ORGANIZZATI DALLA DUCETTA PER FARLO FAMILIARIZZARE CON COLORO CHE DEVONO FIRMARE LA SUA NOMINA, I QUALI NON VEDONO PROPRIO UN “ACCADEMICO” COME CINGOLANI (SPONSOR MELONI-DESCALZI), A CAPO DI UNA SOCIETA' CHE DEVE COSTRUIRE E VENDERE ARMI...

Voci interne di Leonardo riferiscono che l’ex ministro Roberto Cingolani sia molto attivo negli ultimi giorni: sarebbe al lavoro per modificare l’organigramma della prima linea (manco fosse già ad), e ieri avrebbe avuto un colloquio di oltre un’ora con il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Oggi invece Cingolani, sponsorizzato e spalleggiato dall’ad di Eni, Claudio Descalzi nella sua corsa per la guida del colosso della difesa, avrebbe visto il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti.

Entrambi i colloqui, stando a fonti autorevoli, sarebbero stati organizzati direttamente da Palazzo Chigi: l’obiettivo di Giorgia Meloni, in versione piglia tutto, sarebbe quello di far confrontare il suo candidato per Leonardo, Cingolani appunto, con le due persone con cui dovrebbe convivere nei prossimi 3 anni, cioè i ministri competenti sulla partecipata.

Non è assolutamente pensabile, infatti, che la nomina dell’ad di Leonardo possa avvenire contro qualunque ministro della Difesa (che di Leonardo è il maggior cliente e che con l’ex Finmeccanica dovrebbe concludere le trattative di vendita ad altri paesi) ed ancor di più contro Crosetto che di quel mondo, visto il suo passato da presidente dell’Aiad, la federazione che riunisce le aziende del comparto difesa, aerospazio e sicurezza, è il maggior conoscitore all’interno dell’esecutivo.

Allo stesso modo non ha senso pensare a una nomina per Leonardo che non convinca l’azionista principale, e cioè il Mef, e ancor di più Giancarlo Giorgetti, che da varesotto vive in una terra che ha nell’industria aeronautica ed elicotteristica le basi portanti del tessuto economico.

Il ministro dell’economia ha un motivo in più per essere interessato all’argomento: il fratello lavora in Agusta Westland, la divisione elicotteri di Leonardo, guidata da Gian Piero Cutillo (nome che il Don Abbondio della Lega aveva portato al tavolo per la carica di amministratore delegato di Leonardo)

Nessuno conosce l’esito degli incontri ma i bene informati dicono che Cingolani, tornato in azienda, abbia brindato con gli amici. L’ex ministro della transizione ecologica, però, è considerato un profilo troppo “accademico” per un incarico manageriale come quello di amministratore delegato.

Non a caso, Crosetto propende per promuovere Lorenzo Mariani, che conosce meglio le dinamiche aziendali da ad di Mbda, parte del consorzio europeo che progetta missili e tecnologie per la difesa.

