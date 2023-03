DAGONEWS – L'AVVICINAMENTO TRA MARINA BERLUSCONI E MARTA FASCINA - LA FIGLIA DEL CAV HA IMPARATO AD APPREZZARE LA FASCINA: ALLA “CAI-NANA” È PIACIUTA L’INTRAPRENDENZA BIONDA DI PORTICI CONTRO LA RONZULLI - “KISS ME LICIA” PARTECIPERÀ, IN QUOTA FORZA ITALIA, AL TAVOLO DI MAGGIORANZA SULLE NOMINE, INSIEME A GIANNI LETTA. TRA LE SUE PROPOSTE CI SARÀ QUELLA DI PAOLO SCARONI ALLA PRESIDENZA DI ENEL…

DAGONEWS

SILVIO BERLUSCONI TRA MARINA E MARTA FASCINA

Negli ultimi tempi Marina Berlusconi si è molto avvicinata a Marta Fascina. In passato i rapporti tra le due non sono stati eccellenti, ma la “Cai-nana” ha via via apprezzato la vicinanza della bionda di Portici al Cav decadente.

Più di tutto, a Marina ha fatto piacere l’intraprendenza della Fascina contro Licia Ronzulli che, negli ultimi anni, si è posta come “domina” di Forza Italia e tuttofare di Arcore.

L’ex infermiera prestata alla politica, rimasta spiazzata dall’opposizione interna subita dalla Fascina, soprattutto sulla questione nomine, sarà, in quota Forza Italia, al tavolo di maggioranza sulle partecipate. Insieme a lei, anche Gianni Letta, tornato in auge dopo essere stato richiamato in fretta e furia proprio da Marina Berlusconi.

silvio berlusconi bacia marta fascina durante il discorso di giorgia meloni

Tra le proposte che “Kiss me Licia” porterà all’attenzione di Giorgia Meloni c’è quella di sistemare Paolo Scaroni alla presidenza di Enel.

