LOTITO E' FURIOSO - ARRIVA IN AULA IL "MILLEPROROGHE" PER LA DISCUSSIONE GENERALE (IL GOVERNO NON PORRÀ LA FIDUCIA) MA DAL DECRETO VERRÀ STRALCIATA LA NORMA DA LUI PROPOSTA DI PROROGARE PER DUE ANNI I CONTRATTI IN ESSERE PER I DIRITTI TV DELLO SPORT (CON DAZN E SKY) - LA NORMA (SULLA QUALE LA LEGA DI SERIE A PRENDE LE PARTI DI LOTITO) POTREBBE RIENTRARE IN UN ALTRO PROVVEDIMENTO MA IL PRESIDENTE DELLA LAZIO SCAPOCCIA: “CI DEVONO DARE LE MOTIVAZIONI. È UNA PROROGA? COMPORTA SPESA? E' ESTERNA PER MATERIA?"