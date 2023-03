DAGONEWS – GIORGIA MELONI ARRIVA IN INDIA CON UNA MISSIONE: SIGLARE UN MEMORANDUM SULLA DIFESA CON NUOVA DELHI. L’OBIETTIVO È UNA JOINT VENTURE TRA LEONARDO E GLI INDIANI, PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI PRODUZIONE DI ARMI. COSÌ FACENDO, IL PREMIER NARENDRA MODI POTREBBE SLEGARSI DALLA RUSSIA, CHE È IL PRIMO FORNITORE DI SISTEMI DI DIFESA DEL PAESE – IL RUOLO DELL’AMBASCIATORE ITALIANO, VINCENZO DE LUCA, INVISO A ELISABETTA BELLONI…

giorgia meloni narendra modi g20 di bali

Il viaggio di Giorgia Meloni in India arriva in un momento storico particolarmente favorevole. Il governo di Nuova Delhi, che a settembre 2023 organizzerà il summit G20, ha via via modificato il suo orientamento internazionale sulla guerra in Ucraina. Dall’iniziale ritrosia a condannare l’invasione russa, il premier, Narendra Modi, è passato a una più cauta equidistanza, e sta riducendo l’import di armamenti dalla Russia.

Una decisione che potrebbe essere una mazzata per Putin, considerando che l’India è il primo acquirente mondiale di sistemi di difesa prodotti da Mosca, per un giro d’affari che negli ultimi cinque anni ha pesato per circa 13 miliardi di dollari (il 20% di tutto il portafoglio vendite dell’industria bellica di “Mad Vlad”).

VINCENZO DE LUCA - AMBASCIATORE ITALIANO IN INDIA

Giorgia Meloni punta a firmare un memorandum sulla difesa: una joint venture tra l’India e Leonardo per la creazione di centri di produzione di armi direttamente nel Paese asiatico. Così facendo, Modi potrebbe allentare ulteriormente la sua dipendenza dal Cremlino.

Ruolo chiave per la trattativa tra Roma e Delhi l’ha ricoperto l’ambasciatore italiano in India, Vincenzo De Luca, che ha portato a termine un certosino lavoro diplomatico dopo la frattura tra i due paesi a causa della vicenda dei due fucilieri di marina, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre.

NARENDRA MODI VLADIMIR PUTIN

De Luca si è ritagliato questa finestra di visibilità nonostante il grande freddo che c’era tra lui ed Elisabetta Belloni. Quando era segretario generale della Farnesina, “Nostra signora Italia” non nominò De Luca ambasciatore di rango (è attualmente ambasciatore di funzione), perché, dicono, “colpevole” di essere stato consigliere diplomatico di Bersani, quando l’ex segretario del Pd era ministro dell’industria del primo governo Prodi.

ambasciatore de luca vincenzo elisabetta belloni foto di bacco vladimir putin narendra modi vladimir putin narendra modi VINCENZO DE LUCA - AMBASCIATORE ITALIANO IN INDIA.