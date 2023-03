DAGONEWS – RICONCILIATOSI CON IL SUO MENTORE LA RUSSA, RIUSCIRA' FLAVIO CATTANEO A CONQUISTARE UNA RECALCITRANTE MELONI E CONQUISTARE UN POSTO NELLE PARTECIPATE (POSTE?) - L'INCONTRO CHIARIFICATORE POCO PRIMA DI NATALE, FAVORITO DAL PORTAVOCE DI ‘GNAZIO, FABRIZIO ROCCA, GRAN HABITUE' DI ROMA BY NIGHT E AMICO DI “KIT CAT” - MA MISTER FERILLI HA SBAGLIATO CAVALLO: I RAPPORTI NON SONO PROPRIO IDILLIACI TRA LA “DUCETTA” E LA RUSSA, CHE IERI SI È LASCIATO SFUGGIRE: "GIORGIA VUOLE CONTROLLARE TUTTO: PALAZZO CHIGI, IL SUO PARTITO, QUELLI DEGLI ALTRI..."

Pace fatta tra Ignazio La Russa e il signor Ferilli, Flavio Cattaneo. A favorire un incontro chiarificatore tra i due, avvenuto poco prima di Natale, è stato il portavoce di Ignazio, Fabrizio Rocca, fratello della pr Tiziana, gran frequentatore della vita notturna romana e grande amico del manager.

È stato lo stesso “Kit Cat”, che proprio La Russa portò dalla Fiera di Milano a Roma, spingendolo con Berlusconi alla direzione generale della Rai nel 2003, a cercare un contatto con il presidente del Senato. L’obiettivo è cercare un canale di dialogo con Giorgia Meloni, che continua a non filarselo.

La Russa ha però fatto presente che da quando presiede Palazzo Madama si è trovato in più di un conflitto con Donna Giorgia, che non ha mancato, proprio ieri, di bacchettarlo ulteriormente, dopo che lui si è lasciato sfuggire qualche confidenza di troppo alla buvette del Senato (“Giorgia vuole controllare tutto: Palazzo Chigi, il suo partito, quelli degli altri, ma è impossibile”).

Malgrando un conto in banca super dovizioso (tra l'uscita di Tim e l'operazione Italo), negli ultimi tempi l'attivismo di Mister Ferilli per posare il suo sederino in una partecipata di primo piano (Eni, Enel, Poste, Leonardo) è diventato frenetico - chiedere info a Caltagirone...

