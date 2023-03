DAGONEWS – PRONTI? TRA UN MESE INIZIERÀ LA LUNGA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE PRESIDENZIALI AMERICANE! IL DUBBIO PRINCIPALE È: BIDEN CHE FA? SI RICANDIDA O VA AI GIARDINETTI? IL CLAUDICANTE “SLEEPY JOE” HA 80 ANNI E IN MOLTI NEL PARTITO DEMOCRATICO DUBITANO CHE SIA NELLE CONDIZIONI PER AFFRONTARE UN SECONDO MANDATO (INFATTI, RICICCIA IL NOME DI MICHELLE OBAMA) – UN BIDEN BIS SAREBBE ACCOLTO CON GIOIA SOPRATTUTTO DA ZELENSKY, PREOCCUPATO CHE GLI AMERICANI SMETTANO DI FORAGGIARE LA RESISTENZA UCRAINA. MA L’OBIETTIVO DELLA CASA BIANCA È ARRIVARE COMUNQUE A UN CESSATE IL FUOCO ENTRO GIUGNO…

Tra un mese inizierà la lunga campagna elettorale per le presidenziali americane, che durerà più di un anno (si vota il 5 novembre 2024).

Il dubbio principale è legato alla ricandidatura di Joe Biden. Dubbi, voci, smentite, si rincorrono, amplificando l’incertezza.

“Sleepy Joe”, a 80 anni, non è nelle migliori condizioni psico-fisiche per affrontare un secondo mandato. E non è un caso che negli ultimi giorni siano tornate a circolare le voci su una possibile discesa in campo di Michelle Obama.

Una ricandidatura di Biden tranquillizzerebbe soprattutto Zelensky e il suo governo, vista la chiarissima posizione assunta dall’amministrazione americana sulla guerra in Ucraina.

Un altro candidato (ma al momento, a parte Biden, c’è il deserto) porrebbe molti punti interrogativi sul delicato dossier ucraino. Non è detto, infatti, che un altro candidato porti avanti la linea di intransigente sostegno a Kiev, come fatto dall’attuale presidente.

Anche nel fronte repubblicano la situazione è confusa: finora si sono registrate le candidature dell’ex presidente, Donald Trump, del governatore della Florida, Ron DeSantis e di Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud. Tra un mese però, quando inizierà la vera corsa per la Casa Bianca, ci sarà lo showdown su entrambi i fronti.

Entro giugno, invece, ci potrebbe essere un'accelerazione verso i negoziati per il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev. Tra qualche mese, infatti, Joe Biden, in piena campagna elettorale, e con il mandato in scadenza, non avrà più la forza politica per trattare. Finché è nel pieno dei suoi poteri esecutivi, ha ancora qualche carta da giocare per convincere Zelensky da un lato, e Putin dall’altro, a silenziare l’artiglieria.

