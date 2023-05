3 mag 2023 13:55

DAGONEWS! LA PARTITA PER LA SCELTA DEL SUCCESSORE DI ZAFARANA ALLA GUIDA DELLA GUARDIA DI FINANZA È APERTISSIMA – NEL DUELLO TRA IL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO, ETERODIRETTO DA VIOLANTE, CHE SPINGE PER ANDREA DE GENNARO, E IL MINISTRO GIORGETTI, CHE VUOLE PROMUOVERE SIRICO, POTREBBE SPUNTARE UN TERZO NOME - IN OGNI CASO, IL LOTTO DEI “PAPABILI” VERRÀ PORTATO PRIMA ALL'ATTENZIONE DEL QUIRINALE E POI LA DECISIONE DEL GOVERNO…