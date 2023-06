12 giu 2023 12:10

DAGONEWS - A UN’ORA E MEZZO DALLA DIPARTITA DI SILVIO BERLUSCONI, MANCA IL MESSAGGIO DI CORDOGLIO DI SERGIO MATTARELLA. IN COMPENSO, C’È QUELLO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA, LORENZO FONTANA, CHE IGNORA IL PROTOCOLLO – TRA I NEMICI STORICI HA PARLATO PRODI, MENTRE ANCORA IN SILENZIO SONO GIANFRANCO FINI E DE BENEDETTI, CHE LO HA DETESTATO PER DAVVERO. RICAMBIATO – GIORGIA MELONI: “SILVIO ERA UN COMBATTENTE, UNO DEGLI UOMINI PIÙ INFLUENTI DELLA STORIA. CON LUI L’ITALIA HA IMPARATO CHE NON DOVEVA MAI DARSI PER VINTA…” - VIDEO