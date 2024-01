DAGOREPORT - COS'È SUCCESSO DAVVERO AL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN? IL SEGRETARIO USA ALLA DIFESA HA AVUTO UNA PICCOLA EMORRAGIA CEREBRALE: SECONDO I MEDICI TUTTO SI SAREBBE RISOLTO CON 15 MINUTI DI INTERVENTO, ED È PER QUESTO CHE LUI HA PENSATO DI NON DIRE NIENTE A NESSUNO. POI, LE COSE SI SONO AGGRAVATE DURANTE L'OPERAZIONE ED È FINITO IN TERAPIA INTENSIVA - JOE BIDEN, RIMASTO ALL'INSAPUTA DI TUTTO PER TRE GIORNI, HA COMUNQUE CONFERMATO LA FIDUCIA: NON LO MANDERÀ VIA (E TE CREDO: CON DUE GUERRE IN CORSO, NON È IL CASO DI LASCIARE LA PRIMA POTENZA MONDIALE CON LA DIFESA VACANTE)

DAGOREPORT

JOE BIDEN E LLOYD AUSTIN

Cos’è successo davvero al capo del Pentagono, Lloyd Austin? Il segretario di stato Usa alla Difesa, il primo gennaio, si è sottoposto a un intervento al Walter Reed Medical Center, l’ospedale di Washington per i militari.

Lloyd Austin non ha avvertito nessuno, nemmeno il presidente, Joe Biden, perché ha preso alla leggera l’intervento: si trattava di una piccola emorragia cerebrale, che secondo i medici avrebbe richiesto non più di un quarto d’ora di intervento. Fatto sta che, come scrive Paolo Mastrolilli su “Repubblica” oggi, “l’operazione però non è andata secondo i piani e le complicazioni hanno imposto il trasferimento di Austin nel reparto di terapia intensiva. È rimasto là per cinque giorni, fino a sabato sera incluso, e a quel punto continuare a nascondere la sua assenza è diventato impossibile”.

LLOYD AUSTIN - CAPO DEL PENTAGONO

Insomma, Austin ha fatto una bella cazzata a non rispettare i protocolli, e a non avvertire Biden dell’operazione: ma ora il nerboruto segretario ha ripreso pieno controllo delle sue facoltà, e “Sleepy Joe” non lo manderà via. Non può farlo, con due guerre in corso e la difficile partita per la rielezione alle porte

1 – BIDEN CONFERMA AUSTIN MA IL CASO NON È CHIUSO

Estratto dell’articolo di Paolo Mastrolilli per “la Repubblica”

Il posto del capo del Pentagono Lloyd Austin è salvo, almeno per ora, dopo la telefonata avuta sabato sera con il presidente Biden. La polemica per il suo ricovero segreto in ospedale però continua, e una fonte del dipartimento alla Difesa ha detto al sito Politico che «qualche testa dovrà rotolare» a causa di questo imbarazzante incidente.

LLOYD AUSTIN - CAPO DEL PENTAGONO

[…] il primo gennaio l’ex generale aveva partecipato via telefono ad una riunione organizzata dalla Casa Bianca, per discutere gli attacchi lanciati in Medio Oriente contro le truppe americane dai gruppi sostenuti dall’Iran. Il segretario non aveva dato informazioni personali, ma quello stesso giorno si era ricoverato al Walter Reed Medical Center, l’ospedale di Washington per i militari, dove anche i presidenti fanno i loro controlli sulla salute.

Lo scopo era sottoporsi ad un intervento non specificato, ma definito “elective”, ossia non indispensabile o urgente. Sempre la settimana scorsa la Casa Bianca aveva convocato un incontro per parlare della situazione in deterioramento ad Haiti, ma al posto di Austin si era presentato il suo vice Sasha Baker. Il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan aveva notato l’assenza, ma non aveva chiesto spiegazioni.

lloyd austin,

Ora sappiamo che il capo del Pentagono, notoriamente molto riservato, era andato in ospedale, per un intervento che evidentemente si aspettava molto rapido, con un veloce ritorno a casa. Questa probabilmente è la ragione per cui non aveva ritenuto necessario informare i vertici dell’amministrazione, anche se aveva chiesto alla vice Kathleen Hicks di assumere temporaneamente le sue responsabilità, quando lui fosse stato incapacitato (ma secondo la Cnn, la stessa Hicks era all’oscuro dell’avvenuto ricovero).

L’operazione però non è andata secondo i piani e le complicazioni hanno imposto il trasferimento di Austin nel reparto di terapia intensiva. È rimasto là per cinque giorni, fino a sabato sera incluso, e a quel punto continuare a nascondere la sua assenza è diventato impossibile.

ANTONY BLINKEN JOE BIDEN LLOYD AUSTIN

Venerdì Kelly Magsamen, capo di gabinetto del segretario, ha inviato una mail succinta ai vertici civili e militari del Pentagono, rivelando che l’ex generale era in ospedale. Due ore dopo il comunicato era stato pubblicato, informando il Congresso della situazione con soli 15 minuti di anticipo.

[…] la polemica è esplosa immediatamente, per diverse ragioni, considerando che sono in corso le guerre a Gaza e in Ucraina, gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, e proprio nei giorni dell’assenza di Austin le forze armate americane hanno condotto un raid su Baghdad per uccidere il leader di una milizia fino iraniana che le minacciava.

L’operazione era stata autorizzata in precedenza e la gestione era affidata al capo del Comando Centrale Michael Kurilla, ma il senatore repubblicano Cotton ha chiesto comunque spiegazioni: «Se la notizia è vera, ci devono essere conseguenze».

LLOYD AUSTIN - CAPO DEL PENTAGONO

[…] Fonti dell’amministrazione hanno detto a Politico che sabato sera Biden a avuto una «cordiale conversazione» con Austin, ribadendo che «ha piena fiducia in lui ed è ansioso del suo ritorno al Pentagono». Lui si è assunto «la piena responsabilità» dell’incidente e sostituirlo ora, nel mezzo di varie guerre e la campagna presidenziale, sarebbe assai complicato.

Quindi è probabile che il segretario riesca a completare il mandato, a meno che le sue reali condizioni di salute non lo impediscano. Questo è ora il primo punto da chiarire. Se però la polemica crescerà, difenderlo potrebbe diventare più difficile. E se a “rotolare” non sarà la sua testa, potrebbe toccare a quella di qualche collaboratore che ha gestito male la crisi.

joe biden Lloyd Austin

2 – IL GIALLO DI AUSTIN "SPARITO" IN TERAPIA INTENSIVA BIDEN TENUTO ALL'OSCURO

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “La Stampa”

Settantadue ore di blackout comunicativo tra Pentagono e Casa Bianca. Tre giorni interminabili viste le ripercussioni sul piano della sicurezza nazionale, l'impatto su opinione pubblica e informazione e il caso politico che ne è nato nel rovente clima elettorale.

Sotto accusa è principalmente Lloyd Austin, il segretario alla Difesa reo di non aver recapitato al 1.600 di Pennsylvania Avenue la notizia del suo ricovero in ospedale che lo avrebbe interdetto temporaneamente dalle sue funzioni di capo del Pentagono. […]

joe biden Lloyd Austin

[…] Il caso ormai è esploso e rischia di diventare una nuova grana per l'inquilino della Casa Bianca alla vigilia delle primarie nella sfida presidenziale con Donald Trump. I repubblicani sono sugli scudi, alcuni di loro hanno chiesto che Austin sia chiamato a testimoniare o venga messo alla porta, mentre per i reporter accreditati al Pentagono si tratta di una «vergogna».

Il segretario è accusato di aver messo in pericolo la catena di comando, compresa quella che governa le testate nucleari, nella quale viene solo dopo il comandante in capo, ovvero Biden. E di aver infranto la prassi della trasparenza, secondo cui il presidente, i ministri e gli alti dirigenti sono tenuti ad informare la pubblica opinione su loro eventuali problemi di salute.

LLOYD AUSTIN - BENJAMIN NETANYAHU

Del presidente si sa tutto ogni giorno, grazie alla squadra di giornalisti che lo segue ovunque. E quando nel novembre del 2021 Biden si sottopose ad anestesia per una colonscopia di routine preannunciò la cessione temporanea dei poteri alla sua vice Kamala Harris, come fece in due occasioni anche George W. Bush per una analoga procedura. Trump invece nel 2019 fece la stessa visita di nascosto perché non voleva che il suo vice Mike Pence fosse temporaneamente nominato al suo posto mentre era sedato. Anche Austin ha scelto l'omissione, pur delegando i suoi poteri alla vice Kathleen Hicks, che era in vacanza a Porto Rico.

Lloyd Austin Oleksii Reznikov.

[…] Austin, ancora ricoverato ma con pieni poteri da venerdì, si è assunto tutte le responsabilità in una nota: «Riconosco che avrei potuto agire in modo più opportuno assicurando che il pubblico fosse adeguatamente informato. Mi impegno a fare meglio. Ma è importante dire che questa è stata una mia procedura medica e mi assumo la piena responsabilità delle mie decisioni in merito alla divulgazione».

[…] Da qui in poi tutto viene fagocitato dal dibattito elettorale. «Se la notizia è vera, devono esserci conseguenze per questo scioccante fallimento», ha minacciato Tom Cotton, membro della commissione Forze armate del Senato, mentre per l'ex vicepresidente Mike Pence la vicenda è «inaccettabile». È chiaro che si mira ad Austin per colpire Biden.

volodymyr zelensky lloyd austin li shangfu lloyd austin allo shang ri la dialogue di singapore