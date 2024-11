DAGOREPORT - IL GIUBILEO SI AVVICINA E IN VATICANO MONTA UNA INCAZZATURA PROFONDA PER LA NOMINA DI ALESSANDRO GIULI AL MINISTERO DELLA CULTURA – L’80% DEL PATRIMONIO ARTISTICO ITALIANO È RIFERIBILE ALL’ARTE SACRA VOLUTA DALLA CHIESA, E IL GOVERNO DELLA "CRISTIANA" GIORGIA CHE FA? SCEGLIE UN NEO-PAGANO CHE BLATERA DELLA "CENTRALITA' DEL PENSIERO SOLARE", CHE "SIAMO FIGLI DEL FUOCO E DELL'ACQUA" (MAI DI DIO) - SENZA CONTARE CHE ALLA GUIDA DELLA BIENNALE C'E' L'APOSTATA BUTTAFUOCO (DA CRISTIANO E' DIVENTATO MUSULMANO SCIITA) - VIDEO: QUANDO GIULI SU RAI2 SUONAVA IL PIFFERO INVOCANDO LA “GRANDE NUTRICE”

VITALIA - ALESSANDRO GIULI E IL MISTERO DELLA TERRA FECONDATA

DAGOREPORT

ALESSANDRO GIULI - FOTO LAPRESSE

Il Giubileo si avvicina, la porta Santa si aprirà per milioni di fedeli e in Italia c’è un Governo conservatore, che propala i valori tradizionali a suon di “Dio, Patria e Famiglia”. Tutto bene? Mica tanto: i rapporti tra Palazzo Chigi e il Vaticano negli ultimi mesi si sono raffreddati e tendono allo zero.

Le gerarchie di Oltretevere, infatti, sono estremamente infastidite dalla nomina di Alessandro Giuli al ministero della Cultura. Una scelta, quella dell’ex condirettore del “Foglio”, che fa scopa con la "promozione" dell'apostata Pietrangelo Buttafuoco (da cristiano si è convertito all'Islam sciita) al vertice della Biennale di Venezia, la più grande istituzione culturale del Paese.

Il dandy (cariato) del Collegio Romano, infatti, ha un noto e ostentato passato da predicatore neo-pagano: si ricordano le sue invocazioni in tv agli antichi dei del grano, alla terra madre "fecondata", le sue arzigogolate teorie sul “Genio […] come forza archetipica generatrice delle forme, il fuoco che feconda la terra, il seme che propaga le generazioni” (come scriveva a proposito del Sole delle Alpi nel programma elettorale culturale della Lega nel 2018).

Non che con Sangiuliano andasse meglio: “Genny Delon” era considerato sì un baciapile, ma i sacerdoti lo hanno sempre “pesato” guardandolo con scetticismo e sospetto.

Il più colto Giuli va ben oltre: nei suoi enigmatici e “teoretici” discorsi rimpolpati di riferimenti a Julius Evola (punto di riferimento fortissimo di molti neofascisti) non fa ma mai mancare allusioni pagane, come l’ormai celebre “Siamo qui per riaffermare la centralità del pensiero solare” e “Siamo figli del terremoto ma siamo anche figli dell’acqua” (ma mai di Dio).

La combo del neo-pagano Giuli e dell’apostata Buttafuoco non può che generare sospetti tra le porpore della Santa Sede, anche considerando che il patrimonio artistico italiano è sì merito anche dell'Umanesimo rinascimentale, che, per citare Giuli, "ha sempre mirato alla centralità della persona", ma soprattutto alla Chiesa: l’80% del patrimonio artistico italiano è riferibile all’arte sacra e cristiana...

Siamo qui per riaffermare la centralità “di quel che si può chiamare pensiero solare”. Il punto d’incontro tra la rigidità delle ideologie che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo, la luce tanto cara alla migliore tradizione estetica tedesca.

Noi siamo eredi di un pensiero universalistico, che dall’Antica Roma a oggi, passando per l’Umanesimo rinascimentale, ha sempre mirato alla centralità della persona, consentendo al nostro sguardo di oltrepassare i confini nazionali senza rinunciare alla centralità dell’idea di Stato nazionale. […]

[…] Il corpo umano e tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico. E questo è il liquido amniotico di una grande storia che ricomincia dopo tanti decenni.

Noi siamo figli del terremoto, ma siamo anche figli dell'acqua, siamo aborigeni perché siamo aberrigeni. Siamo coloro che hanno errato in tutti gli spazi del Mediterraneo, tanto che ritroviamo le conchiglie sulle nostre montagne e che l'acqua è l'elemento che ci dà vita, è l'elemento che ci ha costretto a viaggiare, a pensare, a immaginare, a rappresentare noi stessi. […]

UN MINISTRO PAGANO DELLA CULTURA?

Maria Pia Baroncelli per www.glistatigenerali.it

Viene naturale porsi una siffatta domanda dopo aver visto un video ripescato dalla rete di Alessandro Giuli, nuovo Ministro della Cultura, che interpreta forse un Arvale (i sacerdoti che officiavano il culto della Dea Dia) in un’atroce scenetta dal tono agreste in cui la Dea Dia, divinità romana di una trentina d’anni prima di Cristo, feconda la terra, mentre Giuli-Arvale suona una specie di flauto e poi proclama una litania (credo di sua composizione) sulla divinità romana della fertilità.

Racconto brevemente il video: Giuli è seduto in un campo di grano e tiene tra le mani un flauto che comincia a suonare senza grande perizia.

Ecco che all’improvviso spunta la Dea Dia da quelle che sembrerebbero le rovine di un tempio romano.

Ella, la Dea, indossa un lungo abito bianco, di foggia antica, e porta un velo sulla testa. Poi lascia cadere il velo e lo spettatore attonito intravede finalmente nelle sue mani un mazzo di spighe, simbolo per l’appunto di fertilità, che dà lo spunto a Giuli per recitare (maluccio, diciamo la verità) la sua orazione alla Dea.

Egli, il futuro ministro, afferra anche lui due mazzi di spighe e parte con la recita da oratorio: “Dea Dia, Kerres (altro nome attribuito alla Dea che si trasformerà qualche anno più tardi nella Dea Cerere), Tellus (altra dea romana della fecondità, “Madre delle messi”), Dea Dia (again…) la terra splendente ti avvolge nel suo cerchio e nel manto celeste (qui poi dice qualcosa che non si capisce), Kelles, il mistero della terra fecondata, il mistero della madre!”. Fine.

Ecco, chi ha pubblicato il video su X non ha specificato in quale contesto fosse stato messo in onda dal secondo canale della Rai, Ma credo che tutti noi possiamo ritenerci giustamente orgogliosi di non essere mai apparsi in una pagliacciata del genere, indipendentemente dal contesto in cui fosse stata schiaffata detta pagliacciata.

Non sappiamo quindi se la nota passione del ministro Giuli per la storia romana, passione derivata dalle sue note simpatie per il ventennio, sia solo un richiamo alla bellezza dei miti dell’antica Roma o se il ministro invece non si ritenga per davvero un pagano, ovvero non abbia deciso di adottare anch’egli la religione di quelli che considera i suoi illustri predecessori politici.

Ma se anche Alessandro Giuli fosse pagano, bisogna capire che la sua nomina era l’ultima delle cartine che poteva giocarsi la Meloni.

L’altro intellettuale di area, Pietrangelo Buttafuoco, attuale Presidente della Biennale, si è infatti convertito nel 2015 all’Islam e sarebbe stato veramente un po’ eccessivo (per Fratelli d’Italia) nominare Ministro della Cultura un musulmano (seppur di origini italiane…).

Ma il ministro Giuli non si deve preoccupare: gli italiani sono un popolo tollerante e siamo abituati alle stranezze dei nostri passati imperatori.

Caligola che nomina senatore un cavallo e oggi il ministro Giuli che si presenta togato alle riunioni della commissione cultura, tonitrüante odi alla Dea Dia, mentre magari scopre il petto sul quale si dice sia tatuata un’aquila romana (quella fascista, per essere chiari).

Insomma, non gli chiediamo di farsi vedere inginocchiato sull’altare che fa la Comunione. Gli chiediamo una cosa sola: di farci divertire come ha fatto il suo predecessore, il povero e tapino San Giuliano, che non si è fermato davanti a nulla, né a portarsi in giro l’amante, né a piangere in televisione chiedendo scusa alla moglie.

Certo, non vogliamo che il ministro ripeta le stesse identiche performance di chi lo ha preceduto, ma, per favore, Ministro, abbondi in gaffe, errori storici, date sbagliate, senza però commettere certi errori un po’ più gravi come definire Putin un patriota, che le potrebbero costare la cabeza.

Se infatti anche la sua testa dovesse saltare, la povera Meloni che ha scelto di nominarlo Ministro perché le piace circondarsi di persone fidate (Giuli è il fratello della portavoce di Arianna Meloni), dovrebbe ricominciare a guardarsi in giro, con il rischio di trovarci come Ministro della Cultura il responsabile della sede di Colle Oppio (onore ai segretari di sezione, specie se stanno per diventare Ministri della Cultura). Insomma, italiani di destra, tenetevi pronti: nomine in arrivo, qui si vive alla giornata.

