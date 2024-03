22 mar 2024 14:23

DAGOREPORT - INDOVINA INDOVINELLO: COME MAI LA COMMISSIONE ANTIMAFIA PRESIEDUTA DALLA MELONIANA (TENDENZA ARIANNA) CHIARA COLOSIMO NON CHIAMA IN AUDIZIONE L’ARTEFICE DEL DOSSIERAGGIO, PASQUALE STRIANO, INVECE DI CONVOCARE ANDREA DE GENNARO, NOMINATO AL VERTICE DELLA FINANZA DOPO CHE LO SCANDALO È STATO SCOPERTO? FORSE COLOSIMO E SORELLE D’ITALIA HANNO PAURA DI QUELLO CHE POTREBBE DICHIARARE IL LUOGOTENENTE DELLA FINANZA, A PARTIRE DAI NOMI DEI VARI E AVARIATI MANDANTI DEGLI ACCESSI ABUSIVI?