L’ESITO DELLE EUROPEE SARÀ FATALE ANCHE PER ELLY SCHLEIN

LIBERI TUTTI! I TRE PARTITI DI GOVERNO SI SCANNERANNO PUR DI STRAPPARE UN VOTO IN PIÙ

DAGOREPORT

Liberi tutti! Le elezioni europee e amministrative di giugno 2024 vedrà i tre partiti dell’alleanza di governo scannarsi tra di loro pur di strappare un voto in più. Dall’alto del suo ego espanso, la Ducetta non vuole perdere nemmeno un decimale del 26% che le Politiche delle scorso settembre l’hanno scaraventata da via della Scrofa a Palazzo Chigi.

La Lega di Salvini, a fronte dei 5.698.687 voti (il 17,35%) del 2018, ha perso per strada oltre 3 milioni e 200mila voti, e ora vuole assolutamente recuperarli per staccarsi dall’8,77% e raggiungere il 12, a spese ovviamente dei suoi alleati.

Mentre Forza Italia, orfana del suo demiurgo Berlusconi, non ci pensa proprio di recuperare 2.317.826 voti persi lo scorso anno e Tajani prega tutti i giorni di mantenere l'8,11% delle politiche 2022.

L’esito delle europee sarà fatale anche per la multigender Elly Schlein: se il Pd non schizza al 25%, come ha promesso la segretaria con l’armocromista e resta galleggiante al 19/20, verrà rispedita a casa dal duplex Bonaccini e Guerini che hanno già messo su una segreteria-ombra.

La guerra è già iniziata, annuncia oggi Massimo Franco sul ‘’Corriere della Sera’’: “Il prossimo anno si voterà in cinque regioni, tutte guidate dalla maggioranza del governo nazionale: Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Il timore del «fuoco amico» si presenta più insidioso di quello delle opposizioni, prigioniere di problemi di strategia e di identità perfino più seri”

A stroncare il sistema nervoso della Ducetta è arrivato il sondaggio di Alessandra Ghisleri. L’aumento vertiginoso dei prezzi e i migranti a valanga costano cari a Fratelli d’Italia che perde tre punti. Anche la fiducia nel governo è in calo, e la Ducetta lascia quasi un punto percentuale attestandosi al 26,5% mentre la Lega risale al 10,5%. E quasi un italiano su 2 non crede alla tenuta del governo destra-centro.

Ma il peggio deve arrivare. Le trattative con l'Europa sul Patto di stabilità, Mes e Pnrr si presentano in salita (eufemismo). E la situazione dei conti pubblici imporrà una finanziaria quasi tragica con un brusco ridimensionamento delle promesse elettorali.

