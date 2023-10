DAGOREPORT! LA MOSSA DI ANTONIO TAJANI PER PUNTELLARE LA SUA REGGENZA IN FORZA ITALIA E’ RIPORTARE ALL’OVILE AZZURRO LETIZIA MORATTI DOPO LA SBANDATA DI “MESTIZIA” PER RENZI E CALENDA – CON LEI TAJANI RISPOLVERA L’ANIMA LIBERALE DEL PARTITO MA SOPRATTUTTO PUNTA A BLINDARE IL VERTICE DI FI CON UN TICKET (LUI SEGRETARIO E LADY MORATTI ALLA PRESIDENZA) A CUI NESSUNO PUO’ DIRE DI NO. MEN CHE MENO “KISS ME LICIA” RONZULLI…

Quel filetto di platessa di Antonio Tajani non brilla certo per carisma: gli manca il sex appeal e il magnetismo di Silvio Berlusconi. L’ex esponente del partito monarchico però ha contezza di se stesso e da vecchio volpone ha capito di dover puntellare la sua reggenza in Forza Italia. Da solo al comando, non regge.

L’escamotage trovato dal ministro degli Esteri è quello di riportare tra gli azzurri la sempre più botulinata Letizia Moratti. Dopo l’inutile sbandata per il Terzo Polo, buggerata dal duplex Renzi e Calenda, “Mestizia” è stata mandata a schiantarsi alle Regionali in Lombardia. Anche per lei il ritorno all’ovile è un'opportunità di rilancio.

Grazie a lei, che ha sempre rivendicato la sua anima liberale esibendo con orgoglio la storia del padre partigiano e l’impegno per la comunità San Patrignano, Tajani trova una "madre nobile" per Forza Italia e contribuisce a ridefinire il perimetro identitario del partito in assenza di Berlusconi.

Il reggente trova così il modo di riportare Forza Italia nell’alveo delle origini di una forza liberale e popolare che parla al mondo delle imprese.

Al netto del birignao politologico, quella di Tajani è una manovra politica. Quando a febbraio ci sarà il congresso di Forza Italia, l’obiettivo dell’attuale reggente è blindare il vertice proponendo lui come segretario e Letizia Moratti come presidente. Un ticket a cui nessuno può dire di no. Men che meno “Kiss me Licia” Ronzulli…

